Darba sludinājumu portāla "CV.lv" 2026. gada 2. ceturkšņa darba tirgus apskata rezultāti liecina, ka neapmierinātība ar atalgojumu Latvijā joprojām ir augsta, lai gan situācija ir nedaudz uzlabojusies salīdzinājumā ar 2025. gadu. Pirms gada 65% darbinieku uzskatīja, ka viņu alga ir pārāk zema, savukārt 2026. gadā šis rādītājs samazinājies līdz 47%. Vienlaikus tikai 24% darbinieku uzskata, ka par savu darbu saņem taisnīgu atalgojumu, informē "CV.lv".
Šo situāciju ietekmē vairāki faktori. Pēdējos gados dzīves dārdzība Latvijā ir turpinājusi augt, un darbinieki uzskata, ka algu pieaugums nav spējis sekot līdzi inflācijai. Tāpat strādājošie ir labāk informēti par atalgojuma līmeni tirgū — regulāra aktīvo darba sludinājumu izpēte ļauj darbiniekiem labāk saprast, kāds atalgojums tiek piedāvāts citur, pastiprinot sajūtu, ka viņu pašreizējā alga atpaliek no tirgus vidējā līmeņa.
Arī gaidas attiecībā uz algu pieaugumu ir augstas. Lielākā daļa darbinieku cer uz algas palielinājumu 16-20% apmērā, bet gandrīz piektā daļa vēlētos 21-25% pieaugumu. Īpaši jāizceļ, ka 22% strādājošo sagaida algas kāpumu virs 26%, kas liecina par to, ka ievērojama daļa darbinieku jūtas būtiski nenovērtēti.
"Pat darba tirgū, kur priekšrocības ir darba devējiem, talantu noturēšana ir stratēģiski svarīga. Ja darbinieki izjūt, ka viņu atalgojums neatspoguļo viņu ieguldījumu, viņi agrāk vai vēlāk sāks meklēt citas iespējas — un šobrīd to dara lielākā daļa darba ņēmēju," norāda Linda Gribuste, CV-Online Recruitment personāla atlases vadītāja Baltijā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu