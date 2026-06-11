Romantiskā intriga jau ir uzsākta un ir skaidrs, ka šova galveno varoņu brīvās sirdis ir gatavas īstai mīlestībai. Ja tu jūties tāpat, tad piesakies šovam, līdz 17. jūnijam rakstot vēstuli izvēlētajam saimniekam vai saimniecei: tv3.lv/saimnieks.
Jau šobrīd nojaušams, ka šī "Saimnieks meklē sievu" sezona būs īpaši krāsaina. Katrs no saimniekiem izceļas ar savu raksturu: viens pārliecina ar nosvērtību un stabilitāti, cits – ar dzirkstošu humoru un dzīvesprieku, vēl kāds apburot ar patiesumu un siltumu. Un tad – viņa. Saimniece, kura ar drosmi un sievišķīgu harismu pierāda, ka arī lauku vidē mīlestību var meklēt ar lepnumu un pārliecību.
Šīs sezonas saimniece Arta (38 g.) ir skaista, jauna māksliniece ar gaišu dvēseli. Lielo mērķu piepildīšanai savā saimniecībā meklē vīrieti ar zelta rokām un gudru prātu.
Ainars (48 g.) ir humora pilns, rosīgs lielsaimnieks, kura ģimenē trūkst sievišķīgās dvēseles. Priekšroku dos dāmām ar sabiedriski aktīvu dzīvesveidu.
Saimnieks Jēkabs (29 g.) mīl pirtošanos un dabu. Viņš meklē sirsnīgu un sportisku meiteni, kura sapņo par kuplu ģimeni.
Oskars (27 g.) audzē liellopus ģimenes saimniecībā. Šim saimniekam patīk aktīvas meitenes, kuras dažkārt ir arī kautrīgas. Pats saka, ka meklē kādu, ar kuru kopā aiziet gan uz teātri, gan ballīti.
Bet Edgars (41 g.) ir apsaimniekotājs ar stiprām ģimenes vērtībām. Viņš vēlas, lai otrā pusīte būtu pašpietiekama, taču brīvajā laikā gatava mesties piedzīvojumos.
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