NBA finālsērijas ceturtajā mačā Ņujorkas "Knicks" atspēlēja 29 punktu deficītu un pārspēja Sanantonio "Spurs" vienību.
Šī spēle, kuru Ņujorkā tradicionāli klātienē vēroja paprāvs šovbiznesa slavenību pulks (Teilore Svifta, Adams Sandlers, Bens Stillers, Kriss Roks, Vūpija Goldberga, Džons Makinrojs un citi), paliks vēsturē kā viena no trakākajām un veiksmīgākajām pakaļdzīšanās epizodēm NBA finālos.
Spēles sākumā "Spurs" uzbruka ar izcilu precizitāti, trāpot 65,2% metienu no spēles, un otrās ceturtdaļas beigu daļā viesi bija vadībā ar 71:42. Pēc pārtraukuma viss sagriezās kājām gaisā, un, tuvojoties pamatlaika beigām, "Knicks" pēc 20:4 izrāviena pretiniekus gandrīz jau bija noķēruši (95:99). Saspringtajā galotnē "Spurs" 5,7 sekundes pirms beigām vēl bija par punktu priekšā, taču pēdējais vārds piederēja šī mača galvenajam varonim Oudžī Anunobī, kurš pēc partnera neprecīza metiena tomēr spēja atlēkušo bumbu ievirzīt grozā un izraut "Knicks" uzvaru ar 107:106, panākot arī 3:1 "Knicks" pārsvaru visā sērijā.
Anunobī realizēja septiņus no deviņiem tālmetieniem un guva 33 punktus, bet rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 36 punktiem bija cits komandas līderis Džeilens Bransons. Pretinieku rindās franču talants Viktors Vembanjama sameta 24 punktus, taču no spēles trāpīja deviņus no 25 metieniem.
Ņujorkas "Knicks" basketbolisti ir soļa attālumā no čempionu titula, kas komandai būs pirmais kopš tālā 1973. gada.
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