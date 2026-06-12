MAARMAAR izdod pirmo albumu elektroniskajā mūzikā un prezentē videoklipu singlam "Viss, ko gribu", kas nofilmēts "viena kadra" paņēmienā ar 20 dejotājiem.
Šo piektdien, 12. jūnijā, latviešu mūziķe un grupas "Astro'n'out" dalībniece Māra Upmane-Holšteine laiž klajā pirmo albumu savā muzikālajā solo projektā "MAARMAAR". Albumā "Pusmūža krīze" apkopoti mūziķes pirmie soļi elektroniskās mūzikas virzienā, kas iezīmē pavisam jaunu, eksperimentālu skaņas ainavu mūziķes karjerā.
"Pusmūža krīze" ir drosmīgs solis no popmūzikas uz elektroniskās deju mūzikas skaņu telpu. Gluži kā albuma nosaukums, tas ir gan pilns ar pašironiju, gan arī runā par dziļi nopietnām tēmām.
"Man vienmēr ir bijis svarīgi mūzikā būt godīgai, bet šķiet, ka MAARMAAR atļaujas parādīt arī kādu jaunu, iepriekš neredzētu Māras šķautni. Tāpat kā tēmas, kas iepriekš bija "paslaucīta zem paklāja" — kā "pusmūža krīze"," komentē Māra.
Albums tapis ciešā sadarbībā ar mūziķi, elektroniskās mūzikas producentu Miku Pinzuli (Mickeen). Albumā piedalījies arī hip hop mākslinieks Fiņķis, un pie vairākiem vokāla ierakstiem pieslēdzies Andis Ansons (studija "Mute").
Vienlaikus ar albumu iznāk videoklips dziesmai "Viss, ko gribu", ko režisējis Jānis Dunkurs (Colortime) kopā ar horeogrāfi Sabīni Neilandi. Ar Sabīni ciešāka draudzība Mārai izveidojusies TV3 šova "Koru kari" sezonas laikā, strādājot kopā ar Rīgas Sudrabbalto kori. Savukārt ar Jāni Dunkuru veidots arī pirmais MAARMAAR videoklips dziesmai "Villa Bali" pagājušā gada jūnijā Spānijā, Malagā. Tāpat arī klipa stiliste un make up māksliniece Dita Grauda ir cieši blakus MAARMAAR projektam kopš pirmā singla.
"Videoklipi MAARMAAR projektā man šķiet īpaši nozīmīgi, jo tie arī vizuāli pauž jaunu attieksmi. Tādēļ esmu ļoti priecīga, ka izveidojusies komanda, kurai varu uzticēties sava tēla veidošanā! Tāpat esmu priecīga atkal sastrādāties ar mākslinieku Elviju Pūci albuma dizaina tapšanā un par izdevušos eksperimentu albuma vāka fotosesijā — bildes autors ir Ralfs Dravnieks, un tā tapusi ar analogo fotoaparātu un neierasti ilgu ekspozīciju."
Klips uzņemts vienā nepārtrauktā kadrā (one shot video) Vecrīgas bijušā kazino telpās — vēsturiskā telpā ar sarkaniem paklājiem, augstiem griestiem un spoguļiem, kas drīzumā tiks pilnībā renovēta. Noķerts teju pēdējais brīdis, kad šīs telpas vēl bija iespējams iemūžināt to tagadējā veidolā.
Klipā piedalās 20 dejotāji no Studio Space, un tas netieši piepilda divus Māras pusaudžu dienu sapņus — dejot video ar lielu komandu un veikt stage dive.
Albuma prezentācija notiks 12. jūnijā pulksten 8:30 Mada Cafe, Rīgā.
Pasākums ir iespēja draugiem, kolēģiem un medijiem pirmo reizi kopā noklausīties MAARMAAR jauno albumu nepiespiestā atmosfērā.
Nākamais vasaras svarīgākais notikums, kur MAARMAAR varēs dzirdēt arī dzīvajā, ir festivāls Summer Sound 1. augustā.
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