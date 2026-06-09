Eiropas Savienības (ES) 21. sankciju pakete pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt ES personām, kas dienējušas Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, otrdien paziņojusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
Sankcijas tiks vērstas pret Krievijas enerģētikas sektoru, Krievijas "ēnu floti", finanšu pakalpojumiem, kriptovalūtu pakalpojumiem, bankām un zvejniecību. Plānoti arī jauni ierobežojumi tirdzniecībai ar Krieviju.
"Mūsu sankcijas darbojas. Tās vājina Krievijas karadarbības ekonomisko pamatu. Šodien mēs pastiprinām savus centienus, ieviešot 21. sankciju paketi. Tā attiecas uz enerģētiku, bankām un kriptovalūtām, tirdzniecību, tostarp zvejniecību, kā arī vīzām Krievijas karavīriem," paziņoja Leiena.
"Mēs ierosinām pirmo reizi aizliegt ieceļošanu Eiropas Savienībā ikvienam, kurš kopš kara sākuma ir dienējis Krievijas bruņotajos spēkos," norādīja Leiena.
"Melnajā sarakstā" tiks iekļauta vēl 31 banka un 30 Krievijas "ēnu flotes" kuģi.
Jauno sankciju paketi ir jāizskata un jāapstiprina visām 27 ES dalībvalstīm, un šis process var izraisīt izmaiņas, ja kādai valdībai būs iebildumi.
Reaģējot uz Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. gadā, ES līdz šim ir piemērojusi sankcijas vairāk nekā 2400 fiziskām un juridiskām personām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu