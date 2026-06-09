Aizstāvot promocijas darbu "Termiski modificētu bērza, apses un papeles finieru izpēte videi draudzīgāku saplākšņu ražošanai", Anete Meija ieguvusi zinātnes doktora grādu (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās.
Lai bioizturību iegūtu apse un bērzs, saplāksnis termiski modificēts vakuumā ar "Thermovuoto" tehnoloģiju, kas samazina skābekļa koncentrāciju un ar vakuuma palīdzību aizvada gaistošos organiskos savienojumus.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
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