Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) trešdien apsekojis Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljonu un no ceturtdienas, 11. jūnija, tā ekspluatācija tiks liegta, paziņojis Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
Viņš uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzami izvērtēt "Rīgas namu" vadības atbildību – vai viņi ir rīkojušies kā atbildīgi saimnieki un vai BVKB izvirzītās prasības ir laikus ieviestas.
BVKB apstiprināja, ka izvērtējis Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona tehnisko stāvokli, patlaban tiek pabeigta pārbaudes rezultātu noformēšana. Plašāku informāciju par secinājumiem un lēmumiem BVKB sniegs ceturtdien, 11. jūnijā.
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