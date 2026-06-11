Viens no izplatītākajiem mītiem par attālināto izglītību ir uzskats, ka tā ir "vieglākais ceļš", kurā prasības ir zemākas un pārbaudes darbi – simboliski.
Domājot par pāreju uz šo mācību formu, skolēniem un viņu vecākiem nereti rodas pamatoti jautājumi: vai valsts eksāmeni tālmācībā vispār ir jākārto un vai iegūtais tālmācības diploms būs tiesiski līdzvērtīgs parastās skolas diplomam?
Atbilde ir īsa un skaidra: jā, eksāmeni ir jākārto, un noteikumi ir pilnīgi vienādi visiem Latvijas skolēniem. Šajā rakstā skaidrojam, kā tieši norit šis process un kāpēc nav jābaidās no tā, ka tālmācībā eksāmeni teik kārtoti kaut kā savādāk.
Vienādi noteikumi un viena standarta diploms
Latvijas Republikas likumdošana nosaka, ka tālmācība ir pilnvērtīga vispārējās izglītības ieguves forma. Tas nozīmē, ka mācību saturs un sasniedzamie rezultāti neatšķiras no klātienes skolām. Līdz ar to arī centralizētie eksāmeni vidusskolā (vai valsts pārbaudes darbi pamatskolā) tālmācības audzēkņiem ir jākārto tieši tāpat kā jebkuram citam jaunietim valstī.
Eksāmenu saturs, norises laiks, vērtēšanas kritēriji un pat sertifikāti ir 100% identiski. Rezultātā absolventa iegūtais tālmācības diploms ir juridiski līdzvērtīgs jebkuras citas valsts ģimnāzijas vai vidusskolas dokumentam, un tas paver durvis uz studijām Latvijas vai pasaules augstskolās.
Kā praktiski norit eksāmeni tālmācībā?
Lai gan ikdienas mācību process un gatavošanās notiek attālināti (izmantojot video lekcijas, digitālos materiālus un pašpārbaudes testus), paši noslēguma eksāmeni tālmācībā norisinās klātienē, tieši tāpat un tajā pašā laikā, kā klātienes skolās.
- Norise klātienē: Drošības un objektivitātes nolūkos valsts noteiktos eksāmenus skolēni kārto klātienē, stingrā pedagogu uzraudzībā.
- Vienots grafiks: Tālmācības audzēkņi eksāmenus raksta tajās pašās dienās un stundās, kad klātienes skolu jaunieši visā Latvijā.
Attālinātā mācīšanās nedod iespēju "pašpikot" valsts pārbaudījumos. Tāpēc skolas izvēlē izšķiroša loma ir tam, cik kvalitatīvi tā spēj sagatavot skolēnu eksāmeniem.
Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola" - labākā tālmācības skola pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem
Tā kā eksāmenu latiņa visiem ir vienāda, skolas efektivitātes galvenais rādītājs ir tās audzēkņu rezultāti. Šajā ziņā Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola" jau gadiem ir kvalitātes paraugs Latvijas mērogā.
Kopš 2017. gada "Rīgas Komercskola" katru gadu stabili saglabā labākās tālmācības skolas titulu Latvijā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Tas pierāda, ka skolas izstrādātā metodika strādā labāk nekā daudzviet klātienē.
Kāpēc “Rīgas Komercskolas” skolēni uzrāda labākos rezultātus valstī starp tālmācības skolām?
- Mērķtiecīga sagatavošanās: Mācību procesā liels uzsvars tiek likts uz iepriekšējo gadu eksāmenu analīzi un praktiskiem treniņiem, lai skolēns uz eksāmenu dotos pilnīgi drošs par saviem spēkiem.
- Atsaucīgi skolotāji un mentori: Skolēni netiek atstāti vienatnē ar mācību grāmatu. Pedagogi un mentori regulāri seko līdzi progresam, laikus pamana "robus" zināšanās un palīdz tos novērst individuālu konsultāciju laikā.
- Stresa mazināšana: Mācoties mierīgā, sev ērtā vidē un tempā, jaunieši uzkrāj mazāk stresa, kas ļauj eksāmenu laikā maksimāli koncentrēties un parādīt savu labāko sniegumu.
Valsts eksāmeni tālmācībā nav bieds, bet gan lieliska iespēja apliecināt savas zināšanas un iegūt apgūtās izglītības dokumentu. Ja vēlaties būt droši par sava bērna panākumiem un izcilu sagatavošanu nākotnes studijām, izvēlieties līderus – Tālmācības vidusskolu "Rīgas Komercskola"!
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