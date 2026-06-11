Latviešu rokgrupa "Laime pilnīga" nāk klajā ar jaunu singlu un videoklipu "Ļaujies man", kas iezīmē grupas nākamo radošo posmu pēc nesen aizvadītās jubilejas koncerttūres Latvijā un Lietuvā.
Dziesmas tapšana sākās pirms diviem gadiem — tās muzikālais pamats radās ātri, taču grupa pie skaņdarba atgriezās vairākkārt, rūpīgi pilnveidojot skanējumu. "Ļaujies man" turpina grupas raksturīgo emocionāli piesātināto rokmūzikas līniju, šoreiz īpaši fokusējoties uz kaisles un iemīlēšanās sajūtu, kad pārējā pasaule uz brīdi pazūd. Tas ir stāsts par diviem cilvēkiem, kuri atrodas savā telpā un laikā, un apkārt notiekošais vairs nav svarīgs.
"Šī dziesma ir par sajūtu, kuru pazīst visi, kas ir bijuši iemīlējušies — tu vienkārši baudi laiku divatā,"
stāsta grupas solists Ervīns Ramiņš.
Savukārt ģitārists Mārcis Vasiļevskis papildina: "Tas ir brīdis, kad pazūd laiks un viss apkārt kļūst nebūtisks. Nav svarīgi, cik ir pulkstenis, kas notiek apkārt vai kur atrodies — tu vienkārši ļaujies."
Līdz ar singlu publicēts arī videoklips, ko režisējusi Kristine Martinuka. Klipa centrā ir dejotājas Annijas Glaudānes kustība noslēgtā telpā, kas pakāpeniski pārtop plašā brīvības sajūtā. Videoklips filmēts vienas dienas laikā nomaļā Latvijas vietā sniegotā vidē un uzņemts uz 35 mm kinolentes, piešķirot video īpašu dziļumu un krāsu bagātību.
"Videoklipa mērķis bija vizuāli atspoguļot dziesmas emocionālo pasauli — pāreju no iekšējas noslēgtības uz brīvību," norāda režisore.
Singls "Ļaujies man" ticis iekļauts arī grupas jubilejas koncertturnejā, kurā "Laime pilnīga" uzstājās Jelgavā, Liepājā, Viļņā, Cēsīs un Rīgā, saņemot siltu klausītāju atsaucību.
"Laime pilnīga" ir viena no pieredzes bagātākajām Latvijas rokmūzikas apvienībām. Grupa pastāv vairāk nekā divdesmit gadus, un visi tās studijas albumi ir nominēti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons" rokmūzikas kategorijā. Grupa koncertējusi daudzviet Eiropā, dalot skatuvi ar tādiem māksliniekiem kā Mumiy Troll, Three Days Grace, Red Dragon Cartel, Frank Turner, Pete Doherty, Sinéad O’Connor, Skyforger.
Sastāvs: Ervīns Ramiņš — vokāls, ģitāra, klavieres; Mārcis Vasiļevskis — ģitāra; Jānis Olekšs — basģitāra; Elvijs Mamedovs — bungas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu