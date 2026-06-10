Saeimas komisijā bremzē ieceri publiskot ar Krieviju un Baltkrieviju tirgojošos uzņēmumus

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien uz nedēļu atlika priekšlikuma skatīšanu grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz publicēt datus par Latvijā reģistrētajām komercsabiedrībām, kas tirgojas ar Krieviju un Baltkrieviju.
Iepriekš komisija pauda konceptuālu atbalstu šim priekšlikumam, turklāt pauda atbalstu likuma grozījumu virzīšanai steidzamības kārtā.
Komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis (AS) trešdien uzsvēra, ka nepieciešams dot iespēju jaunajai valdībai iepazīties ar komisijas iepriekš nosūtīto vēstuli par šo jautājumu.
Deputāti sēdē pauda bažas par priekšlikuma formulējumu, norādot, ka uzņēmumi potenciāli varētu apiet regulējumu, novirzot preču plūsmu caur Lietuvu vai Igauniju.
Savukārt Saeimas Juridiskais birojs norādīja uz iespējamiem juridiskiem riskiem, jo uzņēmumu publiskošana varētu tikt uztverta kā kaunināšana, lai gan tie darbojas likumīgi un ievēro normatīvos aktus.
Juridiskais birojs skaidroja, ka uzņēmumi varētu vērsties pret valsti tiesā, norādot, ka publiskošana kaitējusi to reputācijai un samazinājusi apgrozījumu.
Savukārt Finanšu ministrija (FM) aicināja komisiju sagaidīt Eiropas Komisijas atbildi, jo, saskaņā ar datu aizsardzības regulējumu, attiecīgie dati ir konfidenciāli un nepieciešams skaidrojums par to publiskošanas iespējām.
Valsts ieņēmumu dienests (VID) pauda iebildumus pret priekšlikumu, jo tajā paredzēts, ka sarakstu publicētu VID, lai gan datus apkopo Centrālā statistikas pārvalde, izmantojot informāciju no vairākām iestādēm, tostarp VID.
Vienlaikus komisija atbalstīja Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas (ZZS) un deputāta Bergmaņa priekšlikumu paplašināt atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, nodrošinot piekļuvi valsts valodas apguves un izziņas materiāliem.