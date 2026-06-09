Trešā senioru diena Saeimā aizritēja temata "aktīva novecošanās" zīmē. Tālab Jēkabielas parlamenta kompleksā bija ieradušies čum un mudž pensionāri, atstādami pusravētas vagas mazdārziņā, neaplietus tomātu stādus siltumnīcā, aizsāktus adīkļus rokdarbu groziņā, nūjošanas piederumus, pametot azartiskus zolītes spēles partnerus, vecumdienu draudziņus mopšus un nepieskatītus luteklīšus mazbērnus, un televizorā izslēguši "Mīlas viesuli". 

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Senioru diena Saeimā "Aktīva novecošanās: veselība, līdzdalība un iespējas".
"Mērķgrupa" 65+ bija apmierināta
"Latvijas Avīzes" korespondenta Līcīša reportāža no Senioru dienas Saeimā
Senioru diena Saeimā "Aktīva novecošanās: veselība, līdzdalība un iespējas".
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Senioru diena Saeimā "Aktīva novecošanās: veselība, līdzdalība un iespējas".
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Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

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