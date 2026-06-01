Latvijas futbola izlase Baltijas kausā bez virknes labāko spēlētāju zaudēja abos mačos un palika pēdējā, ceturtajā vietā. Varēja iekļūt finālā, tomēr kopumā objektīvs rezultāts, tuvākās rezerves neapliecināja piederību pamatsastāvam.
Orola debija
Kauņā pret Lietuvu pamatlaikā neizšķirts 1:1, teicamus vārtus lēcienā ar galvu iesita Maksims Toņiševs, bet sekoja zaudējums pēcspēles sitienos (4:5). Izlases pierakstīšanās "LNK Sporta parkā" pret Fēru salām sanāca pliekana – tribīnes aizpildītas vien par trešdaļu (729 skatītāji), bīstamajos momentos pārsvars viesiem un viņiem arī pelnīta uzvara (0:1), vēlāk autobusā ieskandinot pa dziesmai. Vārtu drošība abos mačos tika uzticēta debitantam Frenkam Orolam, kurš līdz šim nomināli bija trešais izlases numurs. Pamatsastāvā pirmo reizi gāja Kristaps Grabovskis, pēc divu gadu pauzes izlasē atgriezās Eduards Emsis. Uzbrukumā laiku uz pusēm dalīja Dario Šits un Marko Regža. Klubos ārzemēs viņi šosezon pie vārtu guvuma netika, līdz ar to loģiski, ka arī valstsvienībā kalni netika gāzti.
"Man patika spēlētāju attieksme, bet labāk jākontrolē epizodes uzbrukuma un aizsardzības trešdaļā, tas izšķir rezultātu," rezumēja Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato. "Domāju, ka spēlētāji izdarīja to, uz ko šobrīd ir spējīgi. Mēģinājām dominēt, un dažos momentos tas arī izdevās. Redzējām, ka vairāki spēlētāji varēs turpmāk palīdzēt. Laukuma vidū spēlējām ļoti labi, bet noslēdzošajā fāzē pietrūkst kvalitātes, jāsit vairāk, jāizveido bīstamākas iespējas. Grabovskim ir viens no interesantākajiem pirmajiem pieskārieniem bumbai, man viņš patīk, bet nepieciešams kļūt spēcīgākam, jaudīgākam. Ja tas būtu, spēlētu citā līgā (kā Dānijas otrā). Spēlēja Orols, bet mums nav pirmā numura, katrā reizē izvērtējam spēlētāju kondīciju. Par vārtsarga pozīciju uztraukuma nav."
Vapnem spiediens
"Grūta spēle, cīnījos, vajadzēja vairāk saglabāt bumbas, bet nesanāca, laikam tāda ir gatavība, klubā maz sanāca spēlēt. Tagad vairāk jāpastrādā, jāsagatavojas nometnei un jāpierāda sevi," paškritisks bija Marko Regža. "Taisnīgs rezultāts, viņiem bija vairāk iespējas, un mēs neko īsti neizveidojām. Līdz centram sanāca iziet, bet tālāk – īsti ne. Lietuvā bija kvalitatīvāka spēle, izveidojām vairāk momentu, varbūt šoreiz nogurums lielāks. No vienas puses, Baltijas kausu uztvērām kā pārbaudes spēles, jo Nāciju līga būs svarīgāka, bet izlasē katrā mačā gribam uzvarēt."
Lūkass Vapne uzskata, ka komanda var būt apmierināta ar bumbas pieturēšanu, tomēr vārtu gūšanas izdevību radīšana nesekmējās un rezultāts ir negatīvs.
"Man bija jāuzņemas līdera loma un jāgūst vārti. 20 spēles izlasē un nav gūtu vārtu, tas rada spiedienu," sarūgtināts bija Vapne.
Kādā epizodē, pārturot bumbu, brāzienu no kapteiņa Antonija Černomordija saņēma Kristaps Grabovskis. 20 gadus vecais pussargs nepārdzīvoja, šādas situācijas netraucējot spēlēt. "Sākot ar pirmā puslaika otro daļu, var teikt, ka dominējām, vajadzēja būt naskākiem noslēgumā, vārti viņiem sanāca no nekā, nedrīkst izslēgties. Man vairāk patika spēle pret Fēru salām nekā Lietuvu, gribējām spēlēt ar bumbu," sprieda Grabovskis. Viņš pats bija patīkami pārsteigts, ka aizvadīja divas teju pilnas spēles, klubā pēdējā laikā tik daudz pie teikšanas nebija ticis, bet enerģijas pieticis. Grabovskim vēl ir spēkā līgums uz divām sezonām ar "B93" klubu, kas Dānijā izkrita uz trešo līgu. Palikt īsti negribētu, bet pieļauj arī šādu scenāriju.
Dramatiskas beigas
Latvijas U-21 izlasei Baltijas kausa nosargāšanai pietrūka vienas minūtes – pēc 1:1 mājās pret Igauniju sekoja dramatisks 2:2 viesos pret Lietuvu. Otrajā spēlē pamatlaika priekšpēdējā minūtē mūsējos vadībā izvirzīja Ivans Patrikejevs, bet kompensācijas laika beigās lietuvieši izrāva neizšķirtu. Visas trīs turnīra spēles noslēdzās neizšķirti, bet pirmā vieta par vairāk gūtajiem vārtiem Lietuvai.
U-19 izlase ar 0:1 zaudēja Lietuvai un ar 3:2 uzvarēja Igauniju. Arī te ļoti līdzīgs scenārijs – 89. minūtē Olivers Dzenītis ar savu otro precīzo raidījumu panāca divu vārtu pārsvaru, bet pieliktajā laikā Markuss Jarls vienus vārtus atguva, un tas ļāva Baltijas kausu iegūt Igaunijai.
Latvijas sieviešu izlase Pasaules kausa kvalifikācijas B līgu noslēdza ar zaudējumu 1:2 mājās pret Slovākiju, izšķirošos vārtus ielaižot kompensācijas laikā. Mājiniecēm sekmīga no 11 metru soda sitiena atzīmes bija Karlīna Miksone. Sešos mačos mūsu dāmas pie punktiem netika un palika pēdējā, ceturtajā vietā.
Rezultāti. Futbols
Baltijas kauss
Par 3. vietu
- Latvija – Fēru salas 0:1 (0:0), Sorensens (81.)
Fināls
- Igaunija – Lietuva 1:0 (0:0), Mustmā (80.).
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