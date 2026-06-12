Nedēļas sākumā, 8. jūnijā, 85 gadu vecumā nomirusi keramiķe Brigita Šmēdiņa, informēja Latvijas Mākslinieku savienības (LMS) prezidents Igors Dobičins.
Šmēdiņa savā daiļradē attīstīja virpotās lietišķās keramikas formveidi, apvienojot latviešu podniecības tradīcijas, amatnieciski tehnisko precizitāti un estētisko atturību. Viņas darbi galvenokārt ir ikdienā lietojami trauki — podi, bļodas, krūzes, vāzes un servēšanas trauki.
Šmēdiņa dzimusi 1941. gada 8. martā. Keramiku viņa apguva Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Keramikas nodaļā, ko absolvēja ar diplomdarbu "Saimniecības trauki lauku apstākļiem". Pēc tam māksliniece no 1964. līdz 1968. gadam strādāja par keramiķi virpotāju ražošanas apvienības "Latvijas keramika" Jelgavas iecirknī, bet no 1968. gada — LPSR Mākslas fonda kombināta "Māksla" Tautas daiļamata iecirknī.
Šmēdiņa sākotnēji piedalījusies Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja (ĢEJVMM) Tautas lietišķās mākslas studijas "Atspole" izstādēs, ko vadīja Ilga Madre. 2021. gadā ĢEJVMM bija skatāma mākslinieces personālizstāde "Podi".
Māksliniece bija LMS biedre no 1971. gada. 2022. gadā viņa saņēma Jelgavas valstspilsētas apbalvojumu "Goda zīme" par aktīvu radošo darbību un Jelgavas vārda popularizēšanu.
Šmēdiņas darbi atrodas, piemēram, LMS muzejā, ĢEJVMM, Ziedoņa muzejā un Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu