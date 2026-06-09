Aktrise Lelde Dreimane un uzņēmējs Artūrs Bernāts pēdējā laikā sabiedrībā vairs nav redzami kopā, tāpēc radušās runas par iespējamām pārmaiņām abu attiecībās, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Vairākos nesen notikušos publiskos pasākumos Dreimane manīta viena. Bernāts nav bijis līdzās ne Dzintaru koncertzāles vasaras sezonas atklāšanā, ne Mežaparka sadziedāšanās svētkos, ne arī kādā slavenību pasākumā.
Papildu uzmanību piesaistījis arī fakts, ka uz aktrises zeltneša vairs nav redzams gredzens, ko viņai pagājušā gada nogalē uzdāvināja Bernāts.
Tas pastiprinājis spekulācijas par iespējamu attiecību krīzi vai šķiršanos. Bernāts par to konkrētu atbildi nesniedza.
Arī Lelde Dreimane no komentāriem par privāto dzīvi atturējās un attiecību jautājumus publiski apspriest nevēlējās.
Plašāk lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
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