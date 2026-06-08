13. jūnijā Liepājas "Pūt, vējiņi!" koncertdārzā, 18. jūnijā – Dzintaru koncertzālē skanēs SHIPSEA jeb Jāņa Šipkēvica koncertprogramma "Simfoniskā gaismā", kur dziedātāja balss savīsies ar kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" skanējumu diriģenta Normunda Šnē vadībā.
"Esmu beidzis kordiriģēšanas klasi, un šī ir pirmā lielā un nopietnā reize, kad diriģēju skaņdarbus no orķestra svītas baletam "(Ne)stāsti man pasakas"," saka Jānis Šipkēvics.
Šī vasara daudzveidīgajam kolektīvam SHIPSEA (Una Daniela – pavadošā balss, sintezatori, elektronika, Miķelis Putniņš – ģitāras, sintezatori un balss, Kārlis Josts – basģitāra un balss, Rūdolfs Dankfelds vai Jēkabs Rēders – sitaminstrumenti) būs interesanta arī ar kādu ģimenisku koncertu, kas notiks 12. jūlijā Neikenkalna dabas estrādē, kur Jānis Šipkēvics kopā ar domubiedriem izdziedās labākās un nozīmīgākās pašmāju popmūzikas dziesmas.
Mūzikas projektu ieskāvienā Jānis dzīvo jau vairākus gadus Zviedrijā kopā ar ģimeni. Starp divām valstīm, starp hokeja kaislībām un jaunu kompozīciju radīšanu. Nedaudz par sajūtām, nedaudz par darbu – arī šajā intervijā.
Jau pagājusī vasara tev noritēja simfoniskās mūzikas zīmē. Kopā ar "Sinfonietta Rīga" Normunda Šnē vadībā un saviem uzticamajiem grupas biedriem izpildījāt skaņdarbus no Pītera Geibriela, Imanta Kalniņa un tevis paša repertuāra. Tev šī sadarbība tik ļoti patika, ka nolēmāt to turpināt arī šogad?
J. Šipkēvics: Jā, ideja turpināt koncertprogrammu "Simfoniskā gaismā" radās, redzot klausītāju interesi un lielo atsaucību. Tās ir dziesmas, kurām dziedāt līdzi, turklāt simfoniskā orķestra izpildījumā – tas nebūt nav ikdienišķs koncerta koncepts.
Šogad jūsu programmā plānoti kādi jauninājumi.