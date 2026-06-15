Pašmāju elektroniskās mūzikas mākslinieks Butterfly d’Effect izveido jaunu aranžējumu Raimonda Paula "Dziesmiņai par prieku". Šoreiz pie mikrofona pats Maestro!
Šī ir viena no tām retajām un unikālajām reizēm, kad iespējams dzirdēt Maestro Raimondu Paulu ne vien spēlējam klavieres, bet arī dziedam un svilpojam. Lai arī parasti dziedāšanu Maestro uztic citiem, šajā dziesmā viņš pats ir pie mikrofona.
Dziesmas aranžējums ir veidots, iedvesmojoties no režisores Laimas Žurginas 1977. gada brīnišķīgās dokumentālās filmas "Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku". Tajā Maestro retu reizi pats ne vien spēlē klavieres, bet arī dzied un svilpo. Izmantojot šos fragmentus un gan ar Maestro, gan režisores laipnu atļauju, ir radīta šī dziesmas versija — ar Maestro šoreiz ne tikai pie klavierēm, bet arī pie mikrofona.
Dziesmai ir arī video, kurā izmantoti filmas "Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku" fragmenti un redzama teiciena "māksla rodas mokās" esence, kā arī vizuālās atšķirības mūzikas radīšanā šodien un pirms 50 gadiem.
Butterfly d’Effect ir elektroniskās mūzikas projekts, ko veido mūziķis Ēriks Palkavnieks, pieaicinot arī citus izpildītājus — šajā dziesmā Madaru Zeltiņu pie klavierēm. Butterfly d’Effect mūziku galvenokārt raksturo sabalansēts downtempo, trip hop, house, nu jazz un electro funk stilu sajaukums.
Pagājušā gada nogalē Butterfly d’Effect izdeva minialbumu "EXPECTATIONS". Tajā iekļautas piecas kompozīcijas — trīs instrumentāli skaņdarbi un divas dziesmas, kas klausītājus aizved atmosfēriskā mūzikas ceļojumā, prasmīgi manevrējot starp elektroniskās mūzikas dažādajiem žanriem. Albums ieguva arī Zelta Mikrofona nomināciju kategorijā "Labākais elektroniskās un deju mūzikas albums".
Butterfly d’Effect un Raimonda Paula "Dziesmiņu par prieku" iespējams klausīties visos lielākajos straumēšanas servisos un video platformās.
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