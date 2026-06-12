Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Olga un Kaspars Kambalas analizē tīmeklī pirms laika nopludinātu materiālu, kurā fiksēts viņu privātais strīds. Noskaidrojies, ka kāds līdzās esošā nama iemītnieks abu ķīviņu slepus ierakstījis pa logu, vēlāk video nododot ekspolitiķim Aldim Gobzemam, kurš savos profilos mēdz publiskot vietējo slavenību dzīves aizkulises.
Kasparam šāda līdzcilvēku rīcība šķiet nepieņemama, jo kaimiņi izvēlas nevis runāt acīs, bet gan slepus dokumentēt svešas nesaskaņas un pēc tam tās izplatīt publiski: "Es gribu pateikt publisku "fuj" kaimiņiem, kas filmē, kā mēs ar Olgu strīdamies!" Kā situāciju komentē pats Kaspars, Gobzema "Instagram" stāstos publicētajos kadros skaidri dzirdams, cik nokaitēta bijusi atmosfēra viņu mājoklī. Viņa ieskatā, civilizēts risinājums traucējoša trokšņa gadījumā būtu bijis tiešs dialogs: "Ja jūs esat labi kaimiņi, jūs atnāciet, piezvaniet pie durvīm un pasakiet: "Kaspar, piedodiet...", bet citādi tie, kas filmē ārā pa logu šādi..."
Kambala jau ir aprēķinājis potenciālo logu, no kura veikts ieraksts: "Nu, es rēķinos... ceturtais, trešais stāvs, tā kaut kur puse... jūs zināt, kas jūs esat," un neskopojas ar skarbiem epitetiem anonīmo operatoru virzienā. Lai gan Olga aicina vīru piebremzēt ar apvainojumiem, viņa nenoliedz situācijas absurdu. Vienlaikus viņa atklāj, ka šī nav pirmā reize, kad tiek saņemti pārmetumi par skaļo uzvešanos, jo sekotāji jau iepriekš viņai rakstījuši vēstules ar tekstu: "Jūs jau apnikāt bļaustīties "Klusajā centrā"." "Mums neviens nav aizrādījis – neviens nav pienācis un pateicis: "Eu!"" uzsver Olga.
Reaģējot uz kaimiņu rīcību, Kaspars ironizē par iespēju sagādāt viņiem vēl iespaidīgāku saturu, proti, turpmāk pie vaļējiem logiem nodoties kaislībām, kas, kā noprotams, reiz jau ir darīts. Viņš prāto, vai arī šādus kadrus kaimiņi nekaunētos filmēt, un smejoties rosina sievu tieši tā arī rīkoties, lai sniegtu skatītājiem to, ko tie tik ļoti kāro.
Kaspars sevi uzskata par labu un pretimnākošu kaimiņu, bet trokšņošanu noraksta uz temperamentu: "Tas, ka es bļaustos... emocionāls cilvēks!" Tikmēr Olga sarunas noslēgumā piebilst, ka negrasās nevienam lūgt piedošanu par abu eksplozīvo dabu. "Bet man ir kauns, nu, tāds... bet arī – nu, tā ir mūsu būtība, mēs tādi esam," rezumē Olga.
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