Sestdien rītausmā Latgalē automašīnas sadursmē ar meža dzīvnieku gājis bojā transportlīdzekļa vadītājs, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.
Negadījums noticis ap plkst. 4.43 Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Kazanovā. Automašīna "VW Passat" uzbraukusi meža dzīvniekam, kā rezultātā transportlīdzekļa vadītājs gāja bojā notikuma vietā.
Policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā kopumā cietis 21 cilvēks, tajā skaitā astoņi velosipēdisti un trīs gājēji, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.
Rīgas reģionā 11 avārijās traumas guvuši 11 cilvēki, tajā skaitā seši velosipēdisti un trīs gājēji. Kurzemes reģionā fiksēti pieci ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, katrā cietis viens cilvēks, no kuriem divi bijuši velosipēdisti, bet viens - gājējs. Divas avārijas ar trim cietušajiem reģistrētas Vidzemē, bet vēl divi negadījumi ar vienu cietušo katrā no tiem fiksēti Latgalē. Turpretim Zemgalē notikušas 13 avārijas, taču nevienā no tām cilvēki nav guvuši savainojumus.
Pēc kāda ceļu satiksmes negadījuma Cēsu novada Dzērbenes pagastā cilvēka atbrīvošanai bija nepieciešams iesaistīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD). Ap plkst. 8 bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme, pēc kuras divi cilvēki no spēkratiem izkļuva pašu spēkiem, bet vienu atbrīvoja un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nodeva ugunsdzēsēji glābēji, aģentūru LETA informēja VUGD.
Kopumā piektdien valstī reģistrēti 155 ceļu satiksmes negadījumi un par dažādiem pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā Valsts policija noformējusi 545 protokolus. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā apturēti pieci šoferi, no kuriem četriem šī bezatbildīgā rīcība rezultējusies ar kriminālprocesu. Divos gadījumos dzērājšoferiem konfiscētas automašīnas, bet divos gadījumos tiks piedzīta naudas summa atbilstoši transportlīdzekļa vērtībai.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu diennakts laikā noformēti pieci administratīvā pārkāpuma protokoli, bet par agresīvu braukšanu - viens, liecina policijas apkopotā statistika.
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