Tikai nedēļu pirms savas 93. dzimšanas dienas mūžībā devies viens no ievērojamākajiem Latvijas dabas pētniekiem, vides aizsardzības aktīvistiem un publicistiem Guntis Eniņš (1933–2026).
Vairāk nekā pusgadsimtu viņš veltīja Latvijas dabas pieminekļu apzināšanai un saglabāšanai. Kopš 1971. gada Eniņš apsekoja, uzmērīja un aprakstīja tūkstošiem dižkoku, dižakmeņu, kultakmeņu un alu, pētīja pazemes ezerus, atklāja pilskalnus un kļuva par vienu no redzamākajām balsīm Latvijas dabas aizsardzībā. Tieši viņa neatlaidīgā darba rezultātā padomju laikā tika panākts dižkoku spridzināšanas aizliegums.
Guntis Eniņš apzinājis un aprakstījis vairāk nekā četrus tūkstošus dižkoku, publicējis vairāk nekā tūkstoti rakstu un sarakstījis astoņas grāmatas, tostarp "100 dižākie un svētākie", "Nezināmā Latvija" un "Latvijas dabas brīnumi".
1998. gadā viņš nodibināja fondu "Dabas retumu krātuve", ko vadīja līdz šā gada sākumam. Eniņš bijis arī 6. un 9. Saeimas deputāts, kā arī Rīgas domes deputāts.
Par ieguldījumu Latvijas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā viņam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora nosaukums.
Interviju ar Gunti Eniņu lasi šeit.
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