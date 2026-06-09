Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgu Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā pagājušajās brīvdienās apmeklēja ap 20 tūkstošiem cilvēku. Tajā savu preci piedāvāja vairāk nekā pieci simti Latvijas amatnieku, pārtikas un kosmētikas mājražotāju, grāmatizdevēju un ēdinātāju.

+10 foto
Rīdziniece Grieta Gundare izrāda un pārdod adījumus. Viņai ir sava adīšanas skola, mācekļu netrūkstot. Adījumos apvieno latvisko ar pasaulē moderno. Lai laiks tirgū neietu zudumā, švāģerim uz kāzām ada divguļamas gultas pārklāju. Tādam nepieciešamas 150 darba stundas un lētāk par 1000 eiro nepārdotu.
Atgriežamies pie saknēm
Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgu Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā pagājušajās brīvdienās apmeklēja ap 20 tūkstošiem cilvēku.
Rīdziniece Grieta Gundare izrāda un pārdod adījumus. Viņai ir sava adīšanas skola, mācekļu netrūkstot. Adījumos apvieno latvisko ar pasaulē moderno. Lai laiks tirgū neietu zudumā, švāģerim uz kāzām ada divguļamas gultas pārklāju. Tādam nepieciešamas 150 darba stundas un lētāk par 1000 eiro nepārdotu.
Kas gan būtu amatnieku tirgus bez koka izstrādājumiem? Anna Leitāne dzimusi amatnieku ģimenē, kā pati saka, izvandījusies pa pasauli, bet kopā ar vīru atgriezusies pie saknēm un darba, kas patīk. Un pasaule nāk pie viņas, kā, piemēram, jau otro gadu pēc kārtas – pircēji Nozomi un Maaija no Tokijas. Anna stāsta, ka darbnīca ir Juglā, bet kārkli aug un koksni kaltē Kuldīgas pusē. Darba daudz, bet kas smagi strādājot, tam arī veiksme uzsmaidot.
Inese Kirilova (no kreisās) no Kalngales pa daļām lēnām vāc tautastērpu. Rūjienas brunči jau esot. Daina Kļava no Rīgas tautas tērpu darbnīcas “Musturi” piemeklē vajadzīgo.
Rīdziniece Ieva Volka piemeklēja un nopirka vilnas plecu lakatu. Vilna iegūta no merino aitām. Tā ir pasaulē slavena ar savu maigumu un spēju “nekost” ādā. Prieks nav lēts – 140 eiro. Lakatu audusi Inese Ratniece no Rēzeknes, speciāli piemeklējot pigmentus, kas maina toni, mainoties gaismai.
Muzeja Lībiešu sētas laidarā notika žurnāla “Praktiskie Rokdarbi” meistaru parāde. Apmeklētāji varēja apgūt, kā tamborēt rozītes, no dzijas pavedieniem gatavot putniņus, adīt cimdu valnīšus, gatavot krāsainus atslēgu piekariņus. Klausot meistares Džuljetas Leitertes (no kreisās) padomiem, Viktorija Uhaņa uz mājām Ventspilī aizveda savu cālīti.
Tirgus vēl nebija oficiāli sācies, kad Latvijas sabiedriskā medija tehniskais darbinieks Artūrs Ozoliņš jau steidzās prom ar rozi ‘Fairest Cape’, ko iedēstīt ģimenes dārzā. Nākšot gan vēl atpakaļ.
Ikšķilietis Kristers Reimanis palīdz savai novadniecei Jasmīnai Grigalei veidot keramikas sirsniņu. Pats gan plānojot nākotnē kļūt par profesionālu hokejistu.
Ādams Sūna Latvijas Mākslas akadēmijā studē keramiku, gatavs turpināt latviešu podnieku tradīcijas. Vēl meklē savu stilu.
Koka karotes top arī uz vietas tirgū.
Floriste Kristiāna nopirka melnu vāzi par 22 eiro no “Cukrasātas” podniekiem. Jau nākusi ar tādu domu, ka krāsainiem ziediem vajag tumšu, stabilu un pamatīgu vāzi. Kā pastāstīja saimnieki no Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Staņislavs Viļums un Viola Anna Bīriņa, viņu darbi ir reducētā keramika, kas top aizmūrētā ceplī. Un klasiskais sarkanais kļūst par melnu.
Rīdziniece Grieta Gundare izrāda un pārdod adījumus. Viņai ir sava adīšanas skola, mācekļu netrūkstot. Adījumos apvieno latvisko ar pasaulē moderno. Lai laiks tirgū neietu zudumā, švāģerim uz kāzām ada divguļamas gultas pārklāju. Tādam nepieciešamas 150 darba stundas un lētāk par 1000 eiro nepārdotu.
1 / 2
Foto: Artis Drēziņš / Latvijas Mediji
Reklāma

Gadatirgū varēja iegādāties keramikas darinājumus, dažādus pinumus, ar tradicionālām apstrādes metodēm darinātus koka priekšmetus, ādas izstrādājumus, metālkalumus, rotkaļu darinātas rotas, audēju austus galdautus, dvieļus, lakatus un segas, adījumus un tamborējumus, apģērbu, dabisko kosmētiku un pirtslietas, rotaļlietas, sveces, stikla, poligrāfijas izstrādājumus u.c. Amatnieki rādīja un mācīja savas prasmes.

”Paldies visiem amatniekiem par unikālajiem, izcili skaistajiem darbiem, pārtikas mājražotājiem par tik ļoti garšīgajiem produktiem un visiem par lielo izturību šo divu garo, bet skaisto dienu laikā! Paldies visiem apmeklētājiem par pirkumiem, sarunām, komplimentiem un smaidiem!” raksta muzeja darbinieki. Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus ir noslēdzies, bet muzejs aicina arī uz nākamo tikšanos – mūsdienu amatniecības tirgū 5., 6. septembrī.

Bet jau šo sestdien, 13. jūnijā, no plkst. 12 līdz 15 Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz Jāņu ielīgošanu. “Būs Saulgriežu stāsti un aplīgošana kopā ar Brīvdabas muzeja saimi, par jāņuzālēm saulgriežu tradīcijās un receptēs stāstīs Kurzemes zāļu sieva Līga Reitere, tam sekos dziesmas un danči. Būs arī Jāņu vainagu pīšanas darbnīca,” vēsta muzeja pārstāvji.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 