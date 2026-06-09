Atgriežamies pie saknēm

Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgu Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā pagājušajās brīvdienās apmeklēja ap 20 tūkstošiem cilvēku. Tajā savu preci piedāvāja vairāk nekā pieci simti Latvijas amatnieku, pārtikas un kosmētikas mājražotāju, grāmatizdevēju un ēdinātāju.
Gadatirgū varēja iegādāties keramikas darinājumus, dažādus pinumus, ar tradicionālām apstrādes metodēm darinātus koka priekšmetus, ādas izstrādājumus, metālkalumus, rotkaļu darinātas rotas, audēju austus galdautus, dvieļus, lakatus un segas, adījumus un tamborējumus, apģērbu, dabisko kosmētiku un pirtslietas, rotaļlietas, sveces, stikla, poligrāfijas izstrādājumus u.c. Amatnieki rādīja un mācīja savas prasmes.
”Paldies visiem amatniekiem par unikālajiem, izcili skaistajiem darbiem, pārtikas mājražotājiem par tik ļoti garšīgajiem produktiem un visiem par lielo izturību šo divu garo, bet skaisto dienu laikā! Paldies visiem apmeklētājiem par pirkumiem, sarunām, komplimentiem un smaidiem!” raksta muzeja darbinieki. Tautas lietišķās mākslas darinājumu gadatirgus ir noslēdzies, bet muzejs aicina arī uz nākamo tikšanos – mūsdienu amatniecības tirgū 5., 6. septembrī.
Bet jau šo sestdien, 13. jūnijā, no plkst. 12 līdz 15 Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina uz Jāņu ielīgošanu. “Būs Saulgriežu stāsti un aplīgošana kopā ar Brīvdabas muzeja saimi, par jāņuzālēm saulgriežu tradīcijās un receptēs stāstīs Kurzemes zāļu sieva Līga Reitere, tam sekos dziesmas un danči. Būs arī Jāņu vainagu pīšanas darbnīca,” vēsta muzeja pārstāvji.
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