Svētdien Valsts policijas (VP) amatpersonas pēc pakaļdzīšanās Bauskā aizturēja kvadricikla vadītāju, kurš, ignorējot vairākkārtējas prasības apstāties, centās bēgt no likumsargiem. Vīrietis bija acīmredzamā alkohola reibumā, taču atteicās no alkohola pārbaudes veikšanas. Ar vīrieti kopā atradās viņa mazgadīgais dēls. Valsts policijā pret vīrieti uzsākts kriminālprocess un desmit administratīvo pārkāpumu procesi, informē VP.
7. jūnijā ap pulksten 16 Valsts policijas amatpersonas, veicot patrulēšanu Bauskā, Vītolu ielā pie tirdzniecības vietas pamanīja kvadriciklu, kuru vadīja vīrietis bez aizsargķiveres, uz kvadricikla atradās bērns un kvadriciklam nebija numura zīmes.
Valsts policijas amatpersonas ieslēdza dienesta transportlīdzeklim gaismas un skaņas signālus, taču kvadricikla vadītājs uzsāka bēgšanu. Likumsargi pa dienesta transportlīdzekļa skaļruni vairākkārt aicināja vadītāju apstāties, taču kvadricikla vadītājs nepakļāvās policistu likumīgām prasībām un turpināja bēgšanu. Vīrietis bēgšanas laikā uzbrauca uz gājēju ietves, šķērsoja Salātu ielu, Kļavu ielu līdz Ceriņu un Mazās ielas krustojumā apturēja kvadriciklu. Bērns, kurš atradās priekšā vadītājam, nolēca no kvadricikla.
Kvadricikla vadītājs bija acīmredzamā alkohola reibumā un no viņa izelpas bija jūtama alkoholam raksturīga smaka. Vīrietis nometa zemē alkohola pudeli un uzvedās agresīvi, kliedza, lamājās necenzētiem vārdiem un atteicās veikt alkohola pārbaudi izelpā. Kvadricikla vadītājs tika aizturēts, savukārt mazgadīgais zēns nodots mātei.
Pret vīrieti uzsākts kriminālprocess par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs. Tāpat uzsākti desmit administratīvo pārkāpumu procesi — par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu, par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), par braukšanu pa ietvēm, par aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs, par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm, par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas neveikšanu, par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate un par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu vecākiem, personai, kuras aprūpē bērns ir nodots ar bāriņtiesas lēmumu, vai personai, kura nodrošina bērna īslaicīgu aprūpi, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro. Soda apmēru nosaka pašvaldības administratīvā komisija.
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