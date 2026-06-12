Reaģējot uz Saeimas deputāta Jāņa Patmalnieka (JV) iesniegumu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pārbaudē konstatējis, ka elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atgūšanu sološā biedrība "Tiesiskums.lv" savā tīmekļvietnē īstenojusi patērētājus maldinošu komercpraksi, tomēr administratīvā lieta ir izbeigta.
Kā informēja deputāts, PTAC pēc viņa lūguma vērtēja biedrības darbību un tās piedāvātos OIK atgūšanas līgumus. Patmalnieks aicināja PTAC izvērtēt biedrības darbības atbilstību likumam un likt tai izbeigt negodīgu komercpraksi.
Patmalnieks bija vērsies arī Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Ētikas komisijā un Ģenerālprokuratūrā, aicinot izvērtēt biedrības "Tiesiskums.lv" darbojošos advokātu rīcību. Viņš šo personu rīcībā saskata iespējamus sistemātiskus Advokatūras likuma un Ētikas kodeksa pārkāpumus, kas saistīti ar OIK atgūšanas kampaņu.
PTAC secinājusi, ka biedrības piedāvātie cesijas līgumi pilnībā ietilpst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma tvērumā, līdz ar to uz tiem attiecas stingras patērētāju tiesību prasības, informēja Patmalnieks.
Pārbaudēs esot secināts, ka biedrība savā tīmekļvietnē apzināti atspoguļojusi tikai vienu Eiropas Komisijas lēmuma pusi — kritiku Latvijas valstij, taču pilnībā noklusēja lēmuma galveno un nolemjošo daļu, proti, ka Latvijas ieviestais atbalsts ir atzīts par saderīgu ar ES iekšējo tirgu. Ar šādu selektīvu informācijas pasniegšanu
biedrība patērētājiem radījusi kļūdainu priekšstatu par tiesisko situāciju un OIK atgūšanas reālajām iespējām,
kas PTAC vērtējumā ir klasificējama kā maldinoša komercprakse, situāciju skaidroja politiķis.
Ņemot vērā, ka fizisko personu pieteikšanās vietnē šobrīd jau ir noslēgusies un pašu OIK maksājumu pamatotības izvērtēšana ir ārpus PTAC kompetences, administratīvā lieta konkrētajā situācijā ir izbeigta, vienlaikus izsakot biedrībai aicinājumu turpmāk nodrošināt komercprakses pilnīgu atbilstību likumam.
Neilgi pēc šī atzinuma publiskošanas ar savu redzējumu par situāciju nāca klajā "Tiesiskums.lv", pārmetot, ka PTAC direktore Zaiga Liepiņa bijusi par OIK ieviešanu atbildīgās Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece, kura pati esot piedalījusies "OIK sistēmas izveidē", kuru biedrība traktē kā nelikumīgu.
Biedrība lūgšot ekonomikas ministru Viktoru Valaini (ZZS) izvērtēt PTAC direktores, pēc viņu vārdiem, "iespējamo prettiesisko rīcību, gan atrodoties interešu konfliktā, gan arī lemjot PTAC jautājumus, kas nav PTAC kompetencē".
Valaiņa pārstāvētā Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) OIK jautājumā jau ir pozicionējusies, 2025. gada izskaņā partijas valdei paziņojot, ka tā atbalsta "OIK zaudējumu atlīdzināšanu". Par šādu pozīciju ZZS valde paziņoja pēc tam, kad bija tikusies ar biedrības "Tiesiskums" pārstāvi Arti Stucku un uzklausījusi informāciju par biedrības aktivitātēm. Stucka savulaik ir bijis gan ZZS sadarbības partneres, partijas "Latvijai un Ventspilij" līdera Aivara Lemberga advokāts atsevišķās tiesvedībās, gan ZZS politiķa Ulda Auguļa padomnieks savulaik Satiksmes ministrijā.
Biedrība arī uzskata, ka Liepiņa savā pārbaudē neesot analizējusi ne Eiropas Komisijas vadlīnijas, ne Eiropas Savienības tiesu praksi.
Biedrība nepiekrīt PTAC vērtējumam, ka tā faktiski veic komercpraksi, uz kuru attiecināms patērētāju tiesību aizsardzības regulējums. Biedrības ieskatā tās darbība neesot pakalpojuma sniegšana patērētājiem, bet prasījuma tiesību iegāde uz cesijas līguma pamata, un PTAC neesot kompetents pēc būtības vērtēt OIK tiesiskuma vai prettiesiskuma jautājumus.
Biedrība klāsta, ka PTAC norāde uz Eiropas Komisijas atzinumu par OIK shēmas saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu neizslēdzot iespējamu prasījumu esamību.
Latvijā darbojas dažu juristu izveidotais portāls "Tiesiskums.lv", kurā iedzīvotāji un uzņēmumi var reģistrēties OIK atgūšanai. Juristi sola, ka kolektīvās prasības apmierināšanas rezultātā viena mājsaimniecība vidēji varētu atgūt aptuveni 2000 eiro. Šāda prasība gan būs jāvērtē tiesai, kas to var arī noraidīt.
Iepriekš enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš gan skaidroja, ka OIK bija likumīga, un biedrības "Tiesiskums" iniciatīva atprasīt OIK ir nepamatota, bet tās vienīgais mērķis ir apšaubāmā veidā nopelnīt naudu.
Ozoliņš uzsvēra, ka "tas ir absolūts izdomājums". Viņš skaidroja, ka EK ziņojumā nav ne vārda par to, ka atbalsts bijis prettiesisks vai nelikumīgs. Minētais ziņojums bija EK atbilde uz Latvijas paziņojumu, kā tā izmanto ES atbalsta shēmu saskaņā ar direktīvām. EK ziņojumā vienīgais, kas teikts, ka būtu bijis labāk, ja Latvija būtu ātrāk informējusi par konkrēto atbalstu.
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