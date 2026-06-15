Maksātnespējīgās "Baltic International Bank" administratore atkārtoti aicina izteikt cenu piedāvājumus par dažādu mākslinieku gleznām, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Bankas maksātnespējas procesa administratore piedāvā kopumā 11 dažādu mākslinieku gleznas, starp tiem ir Kārlis Miesnieks, Edgars Vinters, Konrāds Ubāns un citi. Piedāvājumā ir arī Rafaēla gleznas kopija.
Kustamās mantas novērtējums un cenu aptaujas sākuma cena ir 9550 eiro. Starp piedāvātajiem darbiem dārgākais ir Ubāna glezna "Klusā daba", kuras sākumcena ir 4000 eiro.
Pirkuma cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kas pircējam būs jāmaksā papildus.
Par pircēju var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai būs apliecinājums par maksāšanas līdzekļu legālo izcelsmi, tai nebūs piemērotas sankcijas, kura piedāvās augstāko cenu un apmaksās rēķinu divu darba dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.
Visas personas, kuras vēlas iegādāties kustamo mantu, tiek aicinātas līdz 2026. gada 6. jūlijam iesniegt rakstveida piedāvājumu administratorei.
Ja mākslas darbus vēlēsies iegādāties vairākas personas par vienādu cenu, starp personām tiks rīkota vairāksolīšana.
Administratore pēc piedāvājumu izteikšanas termiņa beigām, sazināsies tikai ar to pretendentu, kurš būs izteicis augstāko pirkuma cenas piedāvājumu.
Jau vēstīts, ka Ekonomisko lietu tiesa 2023. gada marta beigās apmierināja Latvijas Bankas iesniegto "Baltic International Bank" likvidācijas pieteikumu. Banka tika atzīta par likvidējamu no 2023. gada 24. marta. Tiesa par bankas likvidatoru iecēla advokātu Olavu Ceru.
Savukārt ar Ekonomisko lietu tiesas 2024. gada 24. janvāra spriedumu "Baltic International Bank" ir pasludināta par maksātnespējīgu. Par bankas maksātnespējas procesa administratori ir iecelta Linda Sniega-Svilāne.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), kura kopš 2023. gada ir pievienota Latvijas Bankai, 2022. gada 12. decembrī atzina "Baltic International Bank" par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās, un nolēma neveikt "Baltic International Bank" noregulējumu, proti, neīstenot pasākumus bankas darbības stabilizēšanai.
Pēc FKTK skaidrotā, "Baltic International Bank" darbības stratēģija neatbilda bankas iespējām un nebija īstenojama, tāpēc banka ilgstoši nenodrošināja pelnītspējīgu biznesa modeli. Tāpat bankai bija nopietni iekšējās pārvaldības trūkumi, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā.
2022. gadā "Baltic International Bank", pēc neauditētajiem datiem, strādāja ar zaudējumiem 26,773 miljonu eiro apmērā, kas ir 5,3 reizes vairāk nekā 2021. gadā. Bankas aktīvi 2022. gada 31. decembrī bija 139,051 miljona eiro apmērā, kas ir par 33,8% jeb 71,12 miljoniem eiro mazāk nekā 2021. gada beigās.
Bankas lielākie akcionāri ir Valērijs Belokoņs (38,13%) un Vilorijs Belokoņs (21,3%).
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