Gada inflācija Latvijā maijā sasniedza 3,5%

Latvijā patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli palielinājās par 0,5%, bet gada laikā — šogad maijā salīdzinājumā ar 2025. gada maiju — pieauga par 3,5%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 2,9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, maijā pieaudzis par 3,5%.
Būtiskākā ietekme uz cenu līmeņa izmaiņām 2026. gada maijā, salīdzinot ar aprīli, bija restorānu un izmitināšanas pakalpojumiem (+0,2 procentpunkti), mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem (+0,2 procentpunkti), atpūtai, sportam un kultūrai (+0,1 procentpunkts), personiskajai aprūpei, sociālajai aizsardzībai, dažādām precēm un pakalpojumiem (+0,1 procentpunkts), kā arī transporta grupai (-0,1 procentpunkts).
Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,2%.
Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu šajā grupā mēneša laikā bija svaigiem vai atdzesētiem augļu dārzeņiem (-23,6%). Galvenokārt akciju ietekmē cenas samazinājās arī gatavajiem ēdieniem (-2,4%), jogurtam un līdzīgiem produktiem (-2,4%), saldējumam (-4,4%), kafijai (-1,5%), šokolādei (-2,2%), sieram (-1%), kā arī gaļas izstrādājumiem (-0,7%).
Savukārt vidējais cenu līmenis pieauga svaigiem kauleņiem un sēkleņiem (+13,5%), tostarp nektarīniem, āboliem un bumbieriem, kā arī citiem svaigiem vai atdzesētiem dārzeņiem (+8,9%). Galvenokārt akciju noslēgumu rezultātā cenas pieauga maizei un miltu konditorejas izstrādājumiem (+1,5%), svaigai, atdzesētai vai saldētai gaļai (+1,8%), kartupeļiem (+10,9%), sviestam (+5,3%), graudaugu miltiem (+8,3%), žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+2,1%), olām (+4%) un atspirdzinošajiem dzērieniem (+5,4%). Dārgāki bija arī citi svaigi augļi (+6,7%).
Apģērba un apavu grupā cenas mēneša laikā samazinājās par 0,8%, tostarp kurpēm un citiem apaviem cenas kritās vidēji par 2,3%, bet apģērbiem — par 0,4%.
Mājoklim, ūdenim, elektroenerģijai, gāzei un citiem kurināmajiem vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 1,2%. Būtiskākā ietekme uz cenu kāpumu šajā grupā bija dabasgāzei (+12,7%). Dārgāka bija elektroenerģija (+1,6%), siltumenerģija (+0,2%), atkritumu savākšana (+1,1%), pakalpojumi mājokļa uzturēšanai, remontam un drošībai (+0,9%), kā arī mājokļa apsaimniekošanas maksa (+0,2%).
Transporta grupā cenas mēneša laikā samazinājās par 0,7%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kritums degvielai (-4,7%), tostarp dīzeļdegvielai — par 6,8%, auto gāzei — par 2,8%, savukārt benzīns sadārdzinājās par 1,2%. Mēneša laikā cenas samazinājās rezerves detaļām personiskajiem transportlīdzekļiem, savukārt dārgāki kļuva pasažieru aviopārvadājumi.
Atpūtas, sporta un kultūras grupā vidējais cenu līmenis mēneša laikā palielinājās par 0,8%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums precēm lolojumdzīvniekiem, kompleksajiem atpūtas pakalpojumiem. Savukārt lētāki bija kinoteātru, teātru un koncertu norises vietu sniegtie pakalpojumi.