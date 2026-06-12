Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava pabijis patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Muceniekos, un pēc tam Iekšlietu ministrijas stratēģiskās komunikācijas departaments izplatījis paziņojumu medijiem, kurā pausts ministra viedoklis.
Dombravam neesot pieņemami, "cik Latvija patiesībā ir atvērta nelegālajiem imigrantiem, kuri pēc nelikumīgas robežšķērsošanas uzdodas par patvēruma meklētājiem, un ka nepieciešams noteikt stingru algoritmu, kā šādas personas tiek identificētas un izraidītas". Ministrs sagaidot no atbildīgajām iestādēm – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Valsts robežsardzes – rīcību, lai no valsts tiktu nekavējoties izraidītas šādas personas. "Patvēruma meklētāju centrus pārplūdina bari ar Somālijas, Sudānas, Bangladešas, Šrilankas u. c. eksotisku valstu pilsoņiem, kurus uztur par mūsu nodokļu maksātāju naudu. Viņi brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, apkārtējo vidi ir pataisījuši par miskasti. Viņi necenšas slēpt, ka ir nelegāli šķērsojuši Latvijas ārējo robežu, un labi saprot, kā ļaunprātīgi izmantot Eiropas Komisijas regulējumu savā labā. Viņi "ieņirdz" par Latvijas un Eiropas humānismu. Uzskatu, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts robežsardze nav izdarījusi visu iespējamo, lai to novērstu. Šādas personas nevarēs brīvi staigāt apkārt un netiks paturētas Latvijā," paziņojumā tiek citēts Jānis Dombrava.
Šogad piecos mēnešos patvēruma meklētāju skaits sasniedzis 490 personas, pērn – 1288 personas. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" patlaban esot aizņemtas 455 vietas no 450. "Liepnā" izmitināti 66 patvēruma meklētāji. Viena patvēruma meklētāja ar izmitināšanu saistītās izmaksas dienā ir 22 eiro, vēsta Iekšlietu ministrijas pārstāvji.
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