"Rīgas skolu ēdināšanas iepirkumā pašreizējie vērtēšanas kritēriji mākslīgi sašaurina iespējamo piegādātāju loku un rada risku, ka zaļā publiskā iepirkuma prasības tiks izpildītas formāli.
Saskaņā ar Rīgas domes veiktajiem grozījumiem nolikumā ir būtiski samazināts ēdināšanas pakalpojuma izpildē iesaistāmo vietējo zemnieku skaits, iestrādājot prasību par sadarbību tikai ar diviem bioloģiskajiem un kvalitātes shēmu audzētājiem, kas nav pietiekama tik lielam Rīgas skolu apjomam un piecu gadu līguma periodam." Tā pausts biedrības "Zemnieku saeima" pirmdien izplatītajā paziņojumā medijiem. Tajā citēts "Zemnieku saeimas" priekšsēdētājs Juris Lazdiņš: "Paradoksāla situācija, kad politiķi no tribīnēm aicina atbalstīt vietējo, bet tepat mūsu degungalā tiek organizēti desmitiem miljonu vērti iepirkumi, absolūti ignorējot Latvijas sabiedrības intereses."
Komentējot situāciju ar Rīgas domes izsludināto iepirkumu "Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu vajadzībām", Juris Lazdiņš saka: "Divi bioloģiskie zemnieki nevar nodrošināt tik lielu Rīgas skolu apjomu piecu gadu garumā. Lauksaimniecībā katrs ražas gads ir atšķirīgs, tāpēc šādā iepirkumā jābūt daudz plašākam vietējo ražotāju lokam. Ja pašvaldība jau nolikumā pieļauj tik šauru piegādātāju loku, tā pati rada risku, ka līguma izpildes laikā solītās vietējās bioloģiskās piegādes aizstās ar citu, lētāk pieejamu produkciju. Rezultātā bērnu ēdienkartēs var nonākt nevis tas, par ko pretendents saņēmis punktus iepirkumā, bet formāli aizvietota produkcija no garākām piegādes ķēdēm."
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