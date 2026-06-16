Armēnijas 7. jūnija parlamenta vēlēšanas skaidri parādīja, ka lielākā daļa armēņu nācijas ir izvēlējusies Eiropas demokrātijas, mierīgu kaimiņattiecību un ekonomiskās attīstības ceļu. 

Papildus jāuzsver, ka armēņu vēlētāji nodemonstrēja augstu politisko briedumu – vēlēšanās ar gandrīz 50% balsu uzvarējusī pašreizējā premjerministra Nikola Pašinjana vadītā centriskā partija "Pilsoniskais kontrakts" blakus tradicionālajām eiropeiskajām vērtībām (brīvība, demokrātija, tiesiskums bez korupcijas) piedāvāja arī mierīgu izlīgumu ar kaimiņu Azerbaidžānu, ar kuru jau kopš Padomju Savienības sabrukuma 1991. gadā ir notikuši daudzi militāri konflikti Kalnu Karabahas (ko paši armēņi sauc par Arcahu) dēļ. 

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