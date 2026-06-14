Vidusjūrā pie Sicīlijas pirmo reizi zem ūdens nofilmēta pieaugusi lielā baltā haizivs, vēsta vairāki ārvalstu mediji.
Neparastais novērojums fiksēts maija beigās Sicīlijas šaurumā starp Sicīliju un Tunisiju. Haizivi pamanīja brīvprātīgie tehniskie nirēji, kuri piedalījās misijā, lai no kāda kuģa vraka noņemtu pamestos zvejas tīklus jeb tā dēvētos "spoku tīklus".
Video iemūžināja nirējs Derks Remerss, kurš vēlāk sacīja, ka iespēja zem ūdens sastapt lielo balto haizivi Vidusjūrā ir ārkārtīgi maza. "Man trīcēja pirksti, mēģinot ieslēgt kameru," viņš sacīja intervijā BBC, piebilstot, ka lielais plēsējs sākotnēji pietuvojies nirēju grupai, bet vēlāk zaudējis interesi un aizpeldējis prom.
Pēc ekspertu vērtējuma, šis, visticamāk, ir pirmais gadījums, kad pieaugusi lielā baltā haizivs Vidusjūrā nofilmēta zem ūdens tās dabiskajā vidē. Lai gan atsevišķi novērojumi virs ūdens iepriekš ir reģistrēti, līdz šim nebija zināms par zemūdens videoierakstiem.
Pētnieki norāda, ka novērojums ir zinātniski nozīmīgs. Sicīlijas Jūras centra pētnieks Karlo Katāno skaidroja, ka lielākā daļa informācijas par lielajām baltajām haizivīm Vidusjūrā līdz šim iegūta no bojāgājušiem dzīvniekiem, kas nonākuši zvejnieku lomos. Tādēļ šādi novērojumi palīdz labāk izprast sugas izplatību, uzvedību un dzīves paradumus.
Lielā baltā haizivs Vidusjūrā tiek uzskatīta par kritiski
apdraudētu sugu. Pētnieki norāda, ka tās populāciju negatīvi ietekmē pārzveja un nejauša nonākšana zvejas rīkos. Dabas aizsardzības organizācijas cer, ka šis gadījums pievērsīs lielāku uzmanību nepieciešamībai aizsargāt Vidusjūras ekosistēmas un ierobežot jūras piesārņojumu.
Nirēji uzsver, ka sastapšanās ar haizivi notika tālu no piekrastes un nav pamata sabiedrības satraukumam par drošību pludmalēs. Vienlaikus viņi norāda, ka novērojums atgādina par Vidusjūras bioloģisko daudzveidību un nepieciešamību aizsargāt jūras vidi no cilvēka darbības radītajiem apdraudējumiem.
Haizivs tika novērota laikā, kad nirēji vāca pamestos zvejas tīklus no kuģa vraka vienā no intensīvāk izmantotajiem zvejas rajoniem Vidusjūrā. Šādos tīklos jūras dzīvnieki aizvien var iestrēgt un mirt arī pēc tam, kad tie vairs netiek izmantoti zvejā.
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