Kanādā apsūdzēts bijušais nacionālās aviokompānijas "Air Canada" pilots Džefrijs Vols, kurš, kā apgalvo izmeklētāji, gandrīz 17 gadus veicis simtiem pasažieru lidojumu bez amatam nepieciešamās augstākā līmeņa pilota licences, vēsta ārvalstu mediji.
Ontario provinces Pīlas policija paziņojusi, ka 59 gadus vecais Vols aizturēts 1. jūnijā. Viņam izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp par krāpšanu, viltotu dokumentu izmantošanu un citiem ar dokumentu viltošanu saistītiem nodarījumiem.
Saskaņā ar policijas sniegto informāciju Vols darbu "Air Canada" sāka 1998. gadā, bet 2009. gadā tika paaugstināts par gaisa kuģa kapteini. Izmeklētāji uzskata, ka tieši no šī brīža viņš veicis lidojumus bez Kanādas normatīvajos aktos noteiktās aviolīniju transporta pilota licences, kas nepieciešama lielo komerciālo pasažieru lidmašīnu kapteiņiem.
Policija norāda, ka laikā no 2009. līdz 2025. gadam Vols vadījis vairāk nekā 900 iekšzemes un starptautiskos reisus ar "Boeing 767", "Boeing 777" un "Boeing 787" tipa lidmašīnām, pārvadājot desmitiem tūkstošu pasažieru. Izmeklētāju aplēses liecina, ka šajā periodā viņš atalgojumā saņēmis gandrīz trīs miljonus Kanādas dolāru.
Izmeklēšana sākta pēc tam, kad 2025. gadā Toronto Pīrsona starptautiskajā lidostā regulāras profesionālās pārbaudes laikā tika konstatētas neatbilstības pilota iesniegtajos dokumentos. Pēc tam "Air Canada" informējusi Kanādas transporta regulatoru "Transport Canada", kas savukārt vērsās policijā.
Vienlaikus "Air Canada" paziņojusi, ka pasažieru drošība nav tikusi apdraudēta.
Aviokompānija norāda, ka visi tās piloti ik pēc sešiem mēnešiem iziet obligātas profesionālās kvalifikācijas pārbaudes, bet reizi gadā veic lidojuma pārbaudi pie sertificēta "Transport Canada" inspektora. Uzņēmums uzsvēra, ka Volam bija derīga komercpilota licence un viņš regulāri sekmīgi izpildījis profesionālās sagatavotības prasības.
Aviokompānija informēja, ka neatbilstību atklāšanas laikā pilots jau bija devies pensijā.
Kanādas transporta ministrs Stīvens Makkinons norādījis, ka federālā valdība izvērtēs notikušo un nepieciešamības gadījumā veiks uzlabojumus uzraudzības sistēmā. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka pārbaudes mehānisms galu galā ļāvis pārkāpumu atklāt.
Džefrijam Volam paredzēta stāšanās tiesas priekšā jūnija beigās.
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