Nemainīga palikusi tikai Nacionālās apvienības (NA) uzticība nacionāli konservatīvajām vērtībām, kas visās vēlēšanās devusi iespēju saglabāt stabilu vēlētāju bāzi.

Citādi Nacionālā apvienība 14. Saeimas laikā ir piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas, pēdējos mēnešos – pat vairākus pavērsienus. Šajā Saeimā partija pirmo reizi kopš 2011. gada nokļuva opozīcijā, kurā bija no 2023. gada rudens līdz šā gada maijam. NA sevi uzskata par varas partiju, bet kopš 1998. gada, kad premjers bija Guntars Krasts ("TB"/LNNK), tā nav vadījusi nevienu valdību.

Reitingi vēl nesen solīja, ka tas varētu būt iespējams pēc 15. Saeimas vēlēšanām, un NA tam arī gatavojās. Jau 2025. gada decembrī kā viena no pirmajām tā nosauca savu premjera kandidāti un jauno partijas līderi – Saeimas deputāti Ilzi Indriksoni, kurai jau bija valdības darba pieredze ekonomikas ministres amatā. Taču maija sākumā viss atkal mainījās. Pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma aprīļa beigās un maija sākumā veiktajā SKDS aptaujā NA no reitingu tabulas galvgaļa bija noslīdējusi zem 5%. Tam varētu būt vairāki iemesli – mazinājusies iespēja pievērst sev uzmanību kā opozīcijas partijai,

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