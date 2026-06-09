Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa žurnālam "SANTA" atklāti pastāstījusi arī par veselības problēmu, kas viņu pavada jau daudzus gadus.
Dambiņa stāsta, ka grūtības ar miegu sākušās pēc vecākā dēla piedzimšanas. Viņa atceras, ka bērns ilgu laiku slikti gulējis, un tieši tad, viņasprāt, kaut kas neatgriezeniski mainījies arī pašas miega režīmā.
Jau daudzus gadus pirms gulētiešanas viņu pavada satraukums un bažas. Viņa — vakaros nereti parādās bailes no tā, ka neizdosies aizmigt vai arī drīz atkal būs jāmostas. Šī sajūta neesot pazudusi līdz pat šai dienai.
Lai vakaros spētu labāk sagatavoties miegam, Dambiņai izveidojies savs īpašs rituāls. Tajā ietilpst gan īpaša līdzekļa lietošana uz spilvena, gan ausu aizbāžņi un citi ieradumi, kas palīdz noskaņoties naktsmieram.
Plašāk lasiet žurnālā "SANTA".
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