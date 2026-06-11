Grupa "Very Cool People" laidusi klajā minialbumu "Fanklora", kurā jaunos aranžējumos atdzimušas leģendāras pašmāju dziesmas.
Jaunu skanējumu ieguvušas četras labi zināmas latviešu dziesmas. Divas ir Arņa Medņa kompozīcijas, kas savulaik tapušas grupas "ODIS" repertuāram — "Šodien ārā saulains laiks" un "Radio". Tāpat minialbumā iekļauts arī Raimonda Paula populārais hits "Muļķe sirds", ko klausītāji iemīļojuši Žorža Siksnas izpildījumā, un Harija Zariņa skaņdarbs "Es mīlu tevi", kam joprojām līdzi dzied rokgrupas "Opus Pro" fani.
Abas "ODIS" dziesmas jaunajās versijās iedziedājusi vokāliste Daniela Mase, turklāt dziesmā "Radio" viņai pievienojas arī Intars Busulis. Raimonda Paula un Harija Zariņa dziesmās vokālās partijas izpilda Paula Saija, un Maestro leģendārajā hitā piedalās arī pats oriģinālizpildītājs Žoržs Siksna.
Aranžējumu autori ir grupas "Very Cool People" dalībnieki Elvijs Grafcovs un Māris Jēkabsons.
"Šā minialbuma ideja bija izveidot pašiem grupas dalībniekiem emocionāli tuvu un muzikāli interesantu dziesmu kopumu," saka Elvijs. "Savā koncertdarbībā, sadarbojoties ar dažādiem māksliniekiem, sapratām, ka radušies forši senāku dziesmu aranžējumi un nolēmām tos iemūžināt, lai par jaunajām veco hitu versijām var papriecāties pēc iespējas lielāks mūzikas mīlētāju skaits."
Jaunais ieraksts tapis "Very Cool Studios" un "Labo ierakstu studijā" Rīgā, kā arī "Ciemupes Production" Ogrē. Miksa un māsterversijas autors ir Jānis Kalve, bet producents — Elvijs Grafcovs.
Minialbuma ierakstā piedalījās tromboniste Laura Rozenberga, ģitārists Elvijs Grafcovs, trompetists Oskars Ozoliņš, tenorsaksofonists Māris Jēkabsons, baritonsaksofonists Kristaps Lubovs, taustiņinstrumentālists Māris Vitkus, basists Jānis Olekšs, sitaminstrumentālists Andris Buiķis, kā arī, protams, vokālisti — Daniela Mase, Paula Saija, Intars Busulis un Žoržs Siksna.
Vairāk tieši grupas "ODIS" skaņdarbu kaverversijas būs iespējams dzirdēt "Very Cool People" koncertos rudenī, kad 6. novembrī Rīgas kinoteātrī "Splendid Palace" un 14. novembrī Vidzemes koncertzālē "Cēsis" grupa piedāvās īpašu programmu ""Very Cool People" spēlē "ODIS"", kurā piedalīsies arī pats Latvijas funk un soul mūzikas leģendu līderis Arnis Mednis pie taustiņinstrumentiem un vokodera.
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