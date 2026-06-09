Latviešu režisora Viestura Kairiša spēlfilma "Uļa", kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja 79. Kannu kinofestivāla programmā "Īpašais skatiens" (Un-Certain Regard), izpelnījusies plašu starptautiskās kino preses uzmanību un augstu kritiķu novērtējumu. Recenzenti īpaši izceļ filmas vizuālo valodu, operatora Vojceha Starona melnbalto kinematogrāfiju, Kārļa Arnolda Avota aktiersniegumu un filmas oriģinālo pieeju leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas stāstam.
Britu izdevums "Cineverse" filmu raksturo kā "intīmu portretu par izcilu sportisti", uzsverot, ka ""Uļa" vizuālajā izpildījumā un režijā pietuvojas pilnībai". Savukārt "Indie-eye" atzinīgi vērtē filmas vizuālo koncepciju, norādot, ka graudainais melnbaltais attēls "atspoguļo stingri disciplinētas realitātes skarbumu, nekad nenoslīdot formālā estētismā".
Vairāki kritiķi uzsver, ka "Uļa" nav tradicionāla sporta biogrāfija. Spāņu radio un mediju grupa "Cadena SER" raksta, ka filma ir "refleksija par intimitāti, dzimumu un sevis pieņemšanu", bet franču izdevums "Cinephilia" filmu raksturo kā "atšķirīgas sievietes portretu", kura centrā ir identitātes veidošanās, vientulība un attiecības ar savu ķermeni.
Īpašu ievērību izpelnījies galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots.
Kino portāls "Basically Cinema" raksta: "Ir gandrīz neticami, cik pilnīgi viņš pārtop šajā tēlā. Viņa sniegums atstāj skatītājus bez vārdiem." Savukārt "Caiman Ediciones" atzīmē, ka Avots rada "jūtīgu varoni, kas raugās uz pasauli no cilvēka perspektīvas, kurš jūtas atšķirīgs".
Poļu izdevums "Watching Closely" uzsver Kairiša spēju apvienot autoru kino ar sporta filmas tradīciju: "Basketbola un Karla Teodora Dreiera citātu savienojums mani patīkami pārsteidza — paradoksālā kārtā tas darbojās lieliski." Tajā pašā recenzijā īpaša atzinība veltīta arī operatora darbam, norādot, ka "melnbaltie kadri ir pilni īstu krāsu".
Filmas estētiskā kvalitāte ir viens no visbiežāk pieminētajiem aspektiem starptautiskajās atsauksmēs. Franču izdevums "Culturopoing" raksta, ka filmas "gandrīz nereālā melnbaltā estētika piešķir tai dīvainu un dziļi aizkustinošu skaistumu", savukārt "C7NEMA" filmu raksturo kā "daudz intīmāku, savādāku un dziļi juteklisku pieredzi", nekā varētu gaidīt no sporta drāmas.
Kritiķi atzinīgi novērtējuši arī filmas tematisko dziļumu.
"ODG Magazine" uzsver, ka Kairišu interesē ne tik daudz sportistes panākumi, cik veids, kā vara cenšas pakļaut un disciplinēt atšķirīgo ķermeni. Savukārt "Fuck News" filmu raksturo kā "meditāciju par neiespējamību dzīvot dzīvi bez interpretācijām", kuras centrā ir sabiedrības attieksme pret citādību.
Daļa recenzentu norāda arī uz filmas apzināti lēno ritmu un izteikti stilizēto vizuālo valodu, un pat kritiskāk noskaņotie autori atzīst filmas māksliniecisko ambīciju un oriģinalitāti. Spāņu izdevums "Otros Cines" secina, ka ""Uļa" vēlreiz apliecina, ka Viesturs Kairišs ir viens no nozīmīgākajiem latviešu un Baltijas kino autoru talantiem, kuru beidzot pamanījis Kannu festivāls."
Kopumā starptautiskā kino prese "Uļu" raksturo kā vienu no vizuāli izteiksmīgākajiem un mākslinieciski ambiciozākajiem darbiem
šī gada festivāla programmā "Īpašais Skatiens" (Un Certain Regard), izceļot tās drosmīgo pieeju identitātes, ķermeņa, vientulības un pašpieņemšanas tēmām.
Spēlfilma "Uļa" producēta studijā "Ego Media" un veidota kā Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, piedaloties studijām "Allfilm" (Igaunija), "Staron Film" (Polija), "Tremora" (Lietuva). Filmu Latvijā atbalstījuši Nacionālais Kino Centrs, Latvijas Mobilais telefons, Rīgas Dome, Daugavpils pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, "Latvijas Finieris", Rietumu Banka, Nākotnes atbalsta fonds, Latvijas sabiedriskais medijs, "Madara Cosmetics" un citi.
Filmas radošajā komandā ir scenārija autori Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane, Andris Feldmanis, režisors Viesturs Kairišs, producents Guntis Trekteris, operators Vojteks Starons, māksliniece Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece Rūta Lečaite, grima māksliniece Lisi Polumā, montāžas režisors Armands Začs, skaņu režisors Sīms Skepasts.
Lomās — Kārlis Arnolds Avots, Čulpana Hamatova, Alekss Kazanavičs, Artūrs Krūzkops, Alise Dzene, Dārta Cīrule, Madara Viļčuka, Varvara Čekhs, Kaspars Dumburs, Šamils Hamatovs un citi.
Spēlfilmas "Uļa" (Ulya) Latvijas pirmizrāde gaidāma šī gada rudenī.
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