"Radio SWH" personība Nauris Brikmanis atklājis, ka 18 gadu ilgajās attiecībās ar sievu Aiju šķīries četras reizes, tomēr katru reizi spējuši atkal satuvināties un atjaunot kopdzīvi, vēsta žurnāls "Lilita".
Brikmanis stāsta, ka attiecību laikā bijušas četras šķiršanās, turklāt trīs no tām notikušas esot laulībā. Pirmā šķiršanās bijusi ļoti īsa un tajā viņš vaino sevi.
Brikmanis arī norāda, ka divos gadījumos lēmumu par attiecību pārtraukšanu pieņēmusi Aija, taču viņa neatlaidība palīdzējusi attiecības atjaunot.
Pēc Brikmaņa teiktā, vissmagākā bijusi pēdējā šķiršanās. Viņš atceras, ka toreiz Aija paziņojusi, ka attiecības ir beigušās un tās vairs nekad netiks atjaunotas. Savukārt viņš ļoti vēlējies atgūt savu ģimeni.
Brikmanis secinājis, ka tāds, kāds bija tobrīd, sievai vairs nebija pieņemams. Viņš uzsver, ka nekad nemeklē vainu otrā cilvēkā un uzskata, ka, ja sieviete vēlas aiziet, tad problēma vispirms jāmeklē sevī. Tieši ar šādu domāšanu viņš sācis analizēt sevi, izprast savas kļūdas un tās labot.
Brikmanis atzīst, ka tikai pēc tam, kad bija mainījies un sakārtojis sevi, viņš mēģinājis atjaunot attiecības arī ar sievu un tas izdevies.
Vairāk uzziniet žurnālā "Lilita".
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