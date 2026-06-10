JKP premjera kandidāts būs Jānis Citskovskis

Jaunās konservatīvās partijas (JKP) premjera amata kandidāts 15. Saeimas vēlēšanās būs bijušais Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.
JKP iepriekš norādīja, ka viņu premjera amata kandidāts ir "viens no sabiedrībā pazīstamākajiem cīnītājiem par taisnīgumu, godīgumu un atbildīgu valsts pārvaldību". Kā pauda partijā, viņš līdz šim neesot bijis saistīts ne ar vienu politisko spēku, un viņa līdzšinējā profesionālā darbība un publiskā nostāja esot veicinājusi plašu atpazīstamību un uzticību sabiedrībā.
JKP uzskata, ka Latvijas politikā ir nepieciešama jauna pieeja, kas balstīta kompetencē, atbildībā un gatavībā pieņemt sarežģītus lēmumus valsts interesēs. Tādēļ partija gaidāmajās vēlēšanās sola piedāvāt komandu, kas apvieno profesionālo pieredzi, skaidras vērtības un apņēmību panākt reālas pārmaiņas, informēja JKP.
Citskovskis bija Valsts kancelejas direktors no 2017. gada līdz 2024. gada jūlijam. Saistībā ar ekspremjera Krišjāņa Kariņa (JV) avioreisu skandālu 2024. gada jūlija sākumā viņš tika pazemināts amatā. Protestējot pret to, Citskovskis nolēma aiziet no darba Valsts kancelejā.
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju Citskovskis apsūdzēts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Lietā sākotnēji bija vēl viena persona ar tiesībām uz aizstāvību, taču šīs personas statuss tika mainīts un tagad tā ir liecinieks.
Pēc prokuratūras sniegtās informācijas, pirmstiesas izmeklēšanā tikusi vērtēta arī bijušā Ministru prezidenta, vairāku VK un tās struktūrvienības — Ministru prezidenta biroja — amatpersonu un darbinieku iespējamā atbildība, bet gala rezultātā secināts, ka tieši VK direktors kā iestādes vadītājs bija atbildīgs par valsts budžeta līdzekļu izlietošanas likumību un lietderību tādu pakalpojumu iegādē, kas saistīti ar Ministru prezidenta ārvalstu komandējumiem.
Personas bezdarbības rezultātā Latvijai nodarīti zaudējumi 89 382 eiro apmērā, kas saskaņā ar likumu uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu ar smagām sekām, teikts apsūdzībā.
Pirmstiesas kriminālprocesa gaitā tika secināts, ka četros Ministru prezidenta ārvalstu komandējumos VK nelikumīgi pasūtīja un apmaksāja piecus speciālos līgumreisus, neraugoties uz iespēju laikus iegādāties regulāro komercreisu biļetes Ministru prezidenta delegācijas locekļiem.