"Klimata un enerģētikas ministrijas izveide bija toreizējā premjera Krišjāņa Kariņa untums, sekojot dažu Eiropas valstu piemēram," tā intervijā Latvijas Radio nupat izteicās finanšu ministrs Māris Kučinskis ("Apvienotais saraksts"). 

Šo varētu uzskatīt par diezgan vaļsirdīgu atzīšanos, ja vien būtu sekojusi piebilde: "Un mēs šim untumam toreiz pakļāvāmies, jo arī pašiem bija savas intereses..." No ministrijas gan tagad neesot tik viegli tikt vaļā – pārāk maz laika līdz vēlēšanām, pēc tam, iespējams, varēšot par to domāt.

Būtiski, lai kārtējā reformēšana, ja tāda tiešām būs, nekļūst par tādu pašu untumu, tikai pretējā virzienā – tikai tāpēc, ka esam tā izdomājuši un šķiet, ka kādam tas varētu patikt, nevis lai tiešām samazinātu izmaksas, birokrātiju un uzlabotu valsts pārvaldi.

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