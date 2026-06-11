Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) konkursā izraudzīsies pētījuma veicēju par Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju alkoholisko dzērienu iegādes paradumiem Latvijā, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) tīmekļvietnē.
Maksimālā līgumcena plānota 140 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Pētījumā arī paredzēts pilnveidot absolūtā alkohola patēriņa aprēķinu metodoloģiju un iegūtos datus izmantot veselības statistikas kvalitātes uzlabošanai, kā arī alkohola lietošanas ierobežošanas politikas plānošanai. Iepirkuma nolikumā norādīts, ka alkohola patēriņš Latvijā joprojām ir būtiska sabiedrības veselības un sociālekonomiska problēma. SPKC dati liecina, ka 2024. gadā reģistrētais absolūtā alkohola patēriņš uz vienu vismaz 15 gadus vecu iedzīvotāju, ieskaitot tūristu patēriņu, bija 12 litri. Lai gan tas ir nedaudz mazāk kā 2023. gadā, kad patēriņš bija 12,4 litri, Latvija joprojām saglabā augstu alkohola patēriņa rādītāju Eiropas mērogā. SPKC norāda, ka daļu no Latvijā reģistrētā alkohola patēriņa veido ārvalstu, galvenokārt Igaunijas un Lietuvas, iedzīvotāju pirkumi Latvijā. Pētījuma mērķa grupa būs 18–74 gadus veci Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji, kuri alkoholiskos dzērienus iegādājušies Latvijā. Pētījumu paredzēts īstenot "Eiropas Sociālā fonda Plus" projektā "Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi". Pētījumā dati būs jāiegūst trīs periodos. Pētījuma gala ziņojums SPKC būs jāiesniedz līdz 2029. gada 1. novembrim.
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