Albānijā pagājušajā nedēļā spēkā pieņēmās protesti pret ASV prezidenta Donalda Trampa znota Džareda Kušnera ieceri Adrijas jūras piekrastē būvēt kūrorta kompleksu vairāku miljardu eiro vērtībā.
Kritiķi uzskata, ka plāni par kūrorta būvniecību aizsargājamā vietā pieņemti necaurskatāmā veidā un to īstenošanas gadījumā tiks apdraudēta tur sastopamā bioloģiskā daudzveidība. Bažas par projekta virzību paudusi arī Eiropas Savienība (ES), kurai Albānija pēc pāris gadiem cer pievienoties.
Vērienīgas ieceres
Ar prezidenta Trampa vecākās meitas Ivankas vīra Džareda Kušnera vārdu saistītais projekts paredz viesnīcu būvniecību divās vietās – neapdzīvotajā Sazanas salā, kā arī Vjosas-Nartas piekrastē Albānijas dienvidos, kas ir aizsargājama teritorija. Kušners plānus par viesnīcām, villām un dzīvokļiem Albānijā izsludināja 2024. gadā. Tā gada nogalē Albānijas valdība piešķīra "stratēģiskā investora" statusu kompānijai "Atlantic Incubation Partners", kas tiek saistīta ar Kušnera investīciju firmu "Affinity Partners". Stratēģiskā investora statuss ļauj projektu uz priekšu virzīt straujāk, vēsta aģentūra AFP. Sazanas salā, kur komunistu varas gados atradās militārā bāze, paredzēts ieguldīt 1,6 miljardus dolāru jeb 1,4 miljardus eiro. Savukārt Vjosas-Nartas piekrastē attīstītāji investīcijas lēsuši aptuveni četru miljardu eiro apmērā. Šo ieguldījumu rezultātā tiktu radīti 10 000 jaunu darba vietu. Albānijas premjerministrs Edi Rama ir liels Kušnera projekta atbalstītājs, norādot, ka tas ļaus Albāniju padarīt redzamāku turīgu tūristu acīs.
"Albānija netiek pārdota"