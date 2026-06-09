Ministru prezidents Andris Kulbergs pagājšnedēļ pirmajā Ministru kabineta sēdē teica, ka jaunajai valdībai laika līdz Saeimas vēlēšanām ir maz un 17 Ministru kabineta sēdēs, kuras palikušas līdz tām, visus darbus paveikt nevar, tādēļ ministriem būs jātiekas divas vai atsevišķos gadījumos arī trīs reizes nedēļā.
Stāstot par valdības darba organizēšanu, Kulbergs sacīja, ka otrdienās notikšot valdības sēdes, kurās tiks skatīti standarta jautājumi, bet piektdienu rītos būšot "stratēģiskās Ministru kabineta sēdes", kurās risinātu politiskos jautājumus. Kulbergs pēc nepieciešamības plānojot organizēt sēdes arī ceturtdienās no plkst. 13 līdz 17, lai skatītu jautājumus, kas saistīti ar darāmajiem darbiem. Ministriem uz Kulberga vadītajām sēdēm vajadzēšot būt tikai klātienē. Kulbergs sagaida, ka pie visiem valdībā skatāmajiem jautājumiem tiks arī ziņots, kāda ir to finansiālā ietekme, kādu ietekmi tas atstāj uz birokrātisko slogu un to, kādi uzlabojumi būs sagaidāmi, pieņemot katru no lēmumiem. Premjers arī vēlas, lai uz valdības sēdēm regulāri tiktu aicināti arī Valsts ieņēmumu dienests un Valsts kase, lai iestādes ministriem ziņotu par deklarētajiem nodokļiem un ieņēmumiem. Tāpat uz sēdēm tiks gaidītas arī Centrālā statistikas pārvalde un Latvijas Banka, lai varētu ziņot par to, kā izteiktās prognozes izskatās pret reālo budžetu. 27. jūnijā plānota izbraukuma sēde Latgalē. Tajā būšot jāskata tikai tie jautājumi, kurus grib risināt tieši Latgalē un pierobežā. Premjers gan ministriem sēdes sākumā, gan žurnālistiem pieminēja iepriekšējo valdību "neizdarīto darbu mapīti". Tajā esot 785 nepadarītie darbi no iepriekšējām valdībām.
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