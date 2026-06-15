Rīgā vairāk nekā 70 vietās pēc iedzīvotāju lūguma pazeminās ietvju apmales, informēja Rīgas domē.
Maijā notikušajā publiskajā aptaujā iedzīvotāji iesniedza priekšlikumus par gājēju ietvju apmaļu pazemināšanu aktīvākajās ielu šķērsošanas vietās.
Pašvaldība saņēma ierosinājumus pazemināt apmales vairāk nekā 130 vietās. No tām darbu sarakstā iekļautas 72 vietas, izslēdzot tās, kas neatrodas pašvaldībai piederošajos zemesgabalos, kā arī tās, kur tuvākajā laikā paredzēta seguma pārbūve vai darbi jau ir ieplānoti.
Standarta situācijās ietvju apmales tiks pazeminātas tā, lai pazeminātā daļa būtu vismaz divus metrus plata. Konkrētās vietās risinājums var atšķirties atkarībā no ietves platuma un ielas konfigurācijas.
Līdz šim aprīlī un maijā apmaļu pazemināšanas darbi jau veikti vairāk nekā 90 vietās Ķīpsalas, Rostokas, Tadaiķu, Mazās Nometņu, Pārslas, Atpūtas, Katlakalna, Smiļģa, Biešu, Mālu un citās ielās.
Vidēji mēnesī tiek pazemināti aptuveni 400 metri gājēju ietvju apmaļu. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim.
2025. gadā ietvju apmales pazeminātas vairāk nekā 1520 metru apjomā, darbi veikti vairāk nekā 70 adresēs.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus informēt par bīstamām gājēju pārvietošanās un šķērsošanas vietām pašvaldībai piederošajās teritorijās, zvanot uz Rīgas pašvaldības vienoto diennakts informatīvo tālruni 1201 vai rakstot uz e-pasta adresi "1201@riga.lv".
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