ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā.
Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanās noslēgšanu neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna.
Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā, Šveicē.
"Vienošanās ar Irānas Islāma Republiku tagad ir gatava," svētdien sociālās saziņas vietnēs pavēstīja ASV prezidents Donalds Tramps, piebilstot, ka devis rīkojumu ASV karaflotei pilnībā atvērt Hormuza šaurumu un izbeigt Irānas jūras blokādi.
"Pasaules kuģi iedarbiniet savus dzinējus! Lai nafta plūst!"
uzsvēris Tramps.
Drīz pēc tam Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldi televīzijā paziņoja par tūlītēju karadarbības izbeigšanu, piebilstot, ka divu mēnešu laikā notiks sarunas par galīgās vienošanās noslēgšanu.
Pasaulē strauji krīt naftas cenas
ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas.
"Brent" markas naftas cena pirmdien samazinājās par 4,1% - līdz 83,77 ASV dolāriem par barelu, savukārt "West Texas Intermediate" (WTI) markas naftas cena saruka par 5,6% - līdz 80,16 dolāriem par barelu, tuvojoties zemākajam līmenim kopš marta sākuma.
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Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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