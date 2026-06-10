Ziemeļīrijas galvaspilsētā Belfāstā otrdienas vakarā sākās protesti pret imigrāciju, kuru dalībnieki aizdedzināja autobusu un citas automašīnas un bloķēja galvenās ielas, dienu pēc sudānieša pastrādāta uzbrukuma ar nazi šajā pilsētā.
Ziemeļīrijas policija un Lielbritānijas varas iestādes otrdien vairākkārt aicināja uz mieru pēc pirmdien notikušā uzbrukuma, kura videoieraksts šokējis valsti.
Video no Belfāstas ir redzams, kā vīrietis uz ielas citam vīrietim ar nazi vairākas reizes iedur galvā un kaklā. Pēc tam redzams, kā vairāki cilvēki iejaucas un cīnās ar vainīgo, kad ierodas policija.
Aizdomās par uzbrukumu aizturētais ir 30 gadus vecs sudānietis. Viņam otrdien tika izvirzīta apsūdzība slepkavības mēģinājumā un trešdien būs jāstājas Belfāstas miertiesas priekšā.
Cietušais 40 gadus vecais vīrietis otrdien nopietnā stāvoklī ārstējās slimnīcā. Viņš bija guvis nopietnus ievainojumus acī, sejā un mugurā.
No plkst. 19 (plkst. 21 pēc Latvijas laika) simtiem protestētāju, no kuriem daudzi bija maskās, sāka pulcēties dažādās vietās Belfāstā. Vairākos pilsētas rajonos gaisā pacēlās dūmi, bet virs tiem lidoja policijas helikopteri.
Demonstrācijas pret imigrāciju notika arī citur Ziemeļīrijā. Tika ziņots, ka arī vairākās vietās ārpus Belfāstas tika bloķētas ielas.
"Sporādiskas nekārtības šovakar ir izcēlušās vairākās vietās Ziemeļīrijā, ieskaitot incidentus, kuros aizdedzinātas vairākas automašīnas. Mēs aicinām visus saglabāt mieru, rīkoties atbildīgi un izvairīties no jebkādas darbības, kas varētu pakļaut riskam sevi vai citus," paziņoja Ziemeļīrijas Policijas dienesta galvenā konstebla palīgs Raiens Hendersons.
Ziemeļīrijas izglītības ministrs Pols Givans sacīja, ka jebkāda vardarbība demonstrācijās pret imigrāciju "novirzīs uzmanību" no protestētāju vēstījuma.
Policija otrdien sniedza sīkākas ziņas par uzbrucēju un viņa imigrācijas statusu. Viņš bija ieceļojis Ziemeļīrijā no Īrijas dienvidiem 2023. gada februārī, bet pirms tam ar lidmašīnu ieradās Dublinā no Parīzes. Ieceļojot viņš pieprasīja patvērumu Lielbritānijā un 2023. gada septembrī saņēma atļauju uzturēties šajā valstī līdz 2028. gadam.