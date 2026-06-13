Vairāki tūkstoši cilvēku Rīgas centrā piedalās praida gājienā "Ceļš uz brīvību"

Rīgas centrā sestdien vairāki tūkstoši cilvēku piedalījās praida gājienā "Ceļš uz brīvību", novēroja aģentūra LETA.
Gājiena sākumā pa Krišjāņa Valdemāra ielu priekšgalā gāja arī Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P).
Praida gājienu pa Valdemāra ielas pavadīja ielas malā esošo dīdžeju atskaņotā mūzika, savukārt uz Brīvības ielas gājiena dalībnieki dziedāja Līgo dziesmas un citas tautasdziesmas.
Gājienā tika nesti daudzi varavīksnes karogi, tajā skaitā kāds desmitiem metru garš varavīksnes karogs, kā arī citi LGBTQ+ kopienas karogi.
Pasākuma dalībnieki izmantoja arī plakātus ar tādiem saukļiem kā "Kļūsti redzams!", "Mēs esam, mēs būsim!", "Trans un nebinārie bērni ir pelnījuši nākotni", "Diverse is divine", "Human rights are not a menu", "Stay homo", "Par viendzimuma laulībām!" un citiem.
Gājiena dalībnieku vidū bija manāmi arī dažu uzņēmumu un organizāciju transparenti, piemēram, "Caffeine", "Circle K Latvija", partijas "Progresīvie" un biedrības "Krievu balss Latvijai".
Gājienā piedalījās arī grupa, kas nesa Palestīnas un Izraēlas karogus, kā arī skandēja saukli "Kvīri par Palestīnu!".
Gan Esplanādē, no kuras sākās gājiens, gan arī vēlāk gājiena maršrutā to pavadīja vairāki protestētāji, kuri ielas malā turēja plakātus "Grēks tevi pazudinās", "Jēzus glābj no elles", "Atgriezties no grēkiem", "Neseko pūlim, seko Jēzum", "Par tradicionālām ģimenēm" un citus.
Kā novēroja LETA, ļoti daudzi praida gājiena dalībnieki fotografējās ar protestētājiem, novietojot savus plakātus un karogus blakus protestētāju plakātiem.
Gājienu uzraudzīja Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija. Uz gājiena laiku bija slēgta satiksme Valdemāra, Stabu un Brīvības ielā, kā arī šīs ielas krustojošajās ielās.
Gājiens sākās plkst. 13 un veda pa Kalpaka bulvāri, Valdemāra ielu, Stabu ielu un Brīvības ielu. Pēc plkst. 14 gājiens noslēdzās Esplanādē, kur sākās svinīgs "Riga Pride" programmas noslēguma pasākums.
Pēc likumsargu aplēsēm, gājienā piedalījās ap 4000 cilvēku. Valsts policijā aģentūru LETA informēja, ka gājiens aizvadīts mierīgi un nekādi būtiski starpgadījumi tajā nav konstatēti.
Noslēguma pasākumā Esplanādē uzstāsies Kvīru koris, Niklāss, Kvīru folkloras kopa, Legzdiņa, Justs un Krisy, Zelma un Emīlija. Pasākums apvienos mūziku, folkloru un skatuves mākslu.
"Riga Pride" programma norisinās kopš 1. jūnija. Jau otro nedēļu Kaņepes Kultūras centrā darbojas Praida nams, kultūras un sarunu telpa ar koncertiem, diskusijām un pasākumiem, un tā programma turpināsies līdz nedēļas nogalei.
Pasākuma rīkotāji norāda, ka 20. Rīgas praids ir kļuvis par nozīmīgu pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību notikumu Latvijā un par platformu, kurā tiek runāts par cieņu, vienlīdzību un piederību.
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