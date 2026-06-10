"Katastrofa, no kuras varēja arī izvairīties," tā intervijā Polijas sabiedriskajai televīzijai TVP traģisko vēstures lappušu dēļ šajās nedēļās uzliesmojušo krīzi starp Polijas prezidentu Karolu Navrocki un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un līdz ar to abām valstīm, raksturojis agrākais Polijas prezidents un politiķis Broņislavs Komorovskis. 

Tajā pašā laikā nezūd cerības, ka Polija un Ukraina atradīs izeju aizkulišu sarunās, jo attiecību pasliktināšanās starp kaimiņiem nāktu par labu vienīgi abu kopīgajam ienaidniekam – Vladimira Putina Krievijai. Turklāt konfliktam ir arī šķeļošs efekts Polijas politiskajās aprindās.

Dažādās atmiņas

Ukrainas Sacelšanās armijas (UPA) loma Otrā pasaules kara noslēguma asiņainajos notikumos vācu un pēc tam padomju okupētajos Polijas un Rietumukrainas robežapgabalos, īpaši Volīnijā, jau labu laiku rada nepatīkamu fonu mūsdienu Polijas un Ukrainas attiecībās. Domstarpību iemesls ir UPA loma – Ukrainā ukraiņu mežabrāļus godā kā varoņus cīņā par valsts neatkarību, kad, cerot uz neatkarīgas Ukrainas izveidi, cīņas ritēja gan pret vācu un padomju okupantiem, gan poļu partizāniem no "Armia Krajowa".

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