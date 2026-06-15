Pagājušajā svētdienā atrasti "priekšmetu fragmenti", kas, iespējams, ir saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā.
Patlaban turpinās atrasto fragmentu analizēšana, aģentūra LETA noskaidroja Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
Aģentūrai LETA zināms, ka par konkrēto 8. jūnija drona incidentu sākts kriminālprocess, kurš patlaban ir izmeklēšanā Valsts drošības dienestā.
Jau ziņots, ka 8. jūnija rītā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu. Drons notriekts Rēzeknes novadā Bērzgales pagastā.
Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni.
Sociālajos medijos nonācis video no drona notriekšanas brīža. Video satur necenzētu leksiku.
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