Lai pārvarētu regulāros kašķus un saglabātu laulību, realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" pāris Jesica un Juris Zundovski nolēmuši vērsties pie psihoterapeites Ainas Poišas. Domstarpību iemeslus katrs saskata citur – vīrs ir pārliecināts, ka pie vainas ir laulātās draudzenes asā komunikācija un balss tonis, turpretim sieva uzskata, ka Juris visu uztver pārlieku personīgi.
Gaidot tikšanos, starp abiem izceļas dialogs par gaidāmo sarunu ar Ainu Poišu. Juris izsaka minējumu, ka speciālistes uzmanības lokā nonāks tieši sievas uzvedība, uz ko Jesica tūlītēji iebilst, nepiekrītot šādam apgalvojumam. Jesica atklāj, ka dzīvesbiedrs nemitīgi pieprasa no viņas rāmāku un klusāku izrunāšanos. Viņa taisnojas: "Un es tiešām no visas sirds mēģinu, jo es negribu, Juri, tevi... tu esi pēdējais cilvēks uz planētas, ko es gribētu sāpināt, saproti? Patiesībā es negribu sāpināt nevienu. Un es daudzkārt esmu mēģinājusi runāt mierīgāk, klusāk... un tad man ir tāda sajūta, ka man tagad ir jāsāk kaut kas tēlot. Man ir jālauž sevi, jākāpj sev pāri, visu laiku tā kā ar bērnu jāuķinās, visu laiku jāmēģina domāt līdzi, bet es vienkārši tāda neesmu."
Sieviete neslēpj savu ekspresīvo dabu diskusiju laikā, taču pati tajā nesaskata nekādu pārkāpumu un nezina, kā šo mezglu atšķetināt. Viņa nesaudzīgi salīdzina savu tagadējo rīcību ar pagātnes paradumiem: "Savā pagātnē es tev būtu pateikusi: "Tev kaut kas nepatīk? Uzredzēšanos! Tur ir durvis, ej meklē sev kaut kādu pelīti-pīkstīti un dzīvo ar viņu!" Saproti?" Juris šādu viedokli uzskata par pārmērīgu galējību, kam sieva nekavējoties piekrīt, sakot: "Man visa dzīve ir viena liela galējība!"
Viņa paskaidro, ka neatzīst kompromisus vai vidusceļu ne sadzīvē, ne jūtās – viņas pasaulē eksistē vai nu milzīga kaisle, vai pilnīgs vēsums, un viņa nevēlas pieļaut vienaldzību viņu laulībā. "Es tevi ļoti, ļoti mīlu, un es gribu, lai šo mēs kaut kādā veidā atrisinām. Es domāju, ka problēma ir tevī – tu esi ļoti jūtīga dvēselīte, un šajā gadījumā man gribētos, lai tu esi mazliet aukstasinīgāks," klāsta Jesica. Viņasprāt, vīram vajadzētu uzaudzēt biezāku ādu pret viņas emociju uzplūdiem un vienkārši akceptēt viņas temperamentu.
Sieviete arī sniedz tiešas norādes, kā vīrietim jārīkojas kašķa brīžos: "Man nevajag bļaut pretī, jo tad tu dabūsi trīskārši atpakaļ. Tas ir vairāk nekā skaidrs, jo man būs spuras gaisā." Pēc viņas vārdiem, ideālais scenārijs būtu, ja Juris viņu tādās reizēs mīļi apskautu, noskūpstītu un noteiktu: "Mīļo sieviņ, lūdzu, beidz psihot!" Jesica piebilst, ka attiecību sākumposmā vīrs tieši tā arī esot rīkojies.
Viņa pati savu runas veidu nedēvē par kliegšanu, bet gan vienkārši par skaļu runāšanu. Viņa ir pārliecināta – ja Juris pret viņas emocijām vērsīsies ar maigumu un apskāvieniem, viņa acumirklī kļūs rāma un strīds izplēnēs. "Es tev saku, kā to atrisināt, bet tu vēl neesi mani sadzirdējis," pārmet Jesica.
Turpretī Juris uzskata, ka tieši sievas uzvedība ir šķērslis abu sapratnei. Jesica gan savas pozīcijas turpina aizstāvēt – viņa uzskata, ka vīrs pats ir atbildīgs par nespēju izmantot viņas piespēlēto "glābšanas formulu". Viņas ieskatā risinājums ir vienkāršs – vai nu rīkoties pēc viņas instrukcijas, vai arī ignorēt šos uzliesmojumus, jo viņai pašai tie netraucējot, kamēr vīrs vienkārši izvēloties viņai uzbrukt.
Pēc šīs viedokļu apmaiņas Juris vien pasmejas par sievas teorijām, un laulātie dodas nelielā pastaigā, lai noskaņotos sarunai ar Ainu Poišu.
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