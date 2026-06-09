Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Kamēr Latvija svin mūsu 3×3 basketbolistu vēsturisko Pasaules kausa čempionu titulu, arī mēs atskatāmies uz aizvadītās nedēļas favorītiem grāmatu pasaulē. Šoreiz pirktāko grāmatu desmitniekā līdzās jau zināmiem autoriem atrodami arī vairāki jaunumi, un pirmo reizi šogad topā iekļuvis arī komikss.
"Zirnekļcilvēks. Kaķa veiksme" (izdevniecība "Latvijas Mediji") noteikti iepriecinās gan Marvel, gan Zirnekļcilvēka fanus. Pīteram Pārkeram atkal jāspēj apvienot parasta skolnieka ikdiena ar supervaroņa pienākumiem. Prakse laikrakstā "Dienas Taure", cerība satikt Toniju Stārku un jaunie draugi Mailss Moraless un Gvena Steisija sola daudz aizraujošu notikumu. Grāmatā netrūkst humora, piedzīvojumu un komandas gara, kas tik raksturīgs Zirnekļcilvēka stāstiem.
Starp aizvadītās nedēļas jaunumiem ir arī Aida Tomsona grāmata "Ārpus ētera. Žurnālista piezīmes" (izdevniecība "Zvaigzne ABC"). Tajā autors dalās gan ar žurnālistikas aizkulisēm, gan personīgiem stāstiem, kas uzkrāti vairāk nekā trīsdesmit gadu darbā Latvijas medijos. Grāmata ļauj ielūkoties nesenajā Latvijas vēsturē no cilvēka skatpunkta, kurš daudzus nozīmīgus notikumus vērojis pavisam tuvu.
Bērnu literatūru šonedēļ pārstāv Viestura Ķerusa grāmata "Es meklēju Teodoru" (izdevniecība "Liels un Mazs"). Tās pamatā ir autora bērnības pieredze, kas pārtapusi aizraujošā stāstā par dabas iepazīšanu. Zinātkārais Viesturs ar lielu interesi pēta apkārtējo pasauli, atklājot arvien jaunus noslēpumus un piedzīvojumus. Lai gan stāsts balstīts reālos notikumos, tajā netrūkst arī iztēles un bērnībai raksturīgā atklājēja prieka.
No supervaroņu piedzīvojumiem līdz žurnālistikas piezīmēm un bērnības atklājumiem dabā - šīs nedēļas jaunumi ir ļoti dažādi. Atliek tikai izvēlēties, ar kuru stāstu sākt.
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Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
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