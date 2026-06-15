Krievijas organizēto kaitniecisko darbību dēļ Latvijā būtu vērts pārskatīt paaugstinātas bīstamības objektu saraksta publisku pieejamību, vērtēja Valsts drošības dienests (VDD).
Saskaņā ar likumu paaugstinātas bīstamības objektu sarakstu Latvijā apstiprina Ministru kabinets. Šo ikvienam internetā redzamo sarakstu veido A, B un C kategorijas objekti. Kopumā šajā sarakstā ir iekļauti 468 objekti visā Latvijā. Katram objektam ir norādīts tā nosaukums, adrese, darbības raksturojums un bīstamās vielas daudzums tonnās.
A kategorijā ir iekļauti kopumā 44 objekti, piemēram, naftas produktu termināļi, naftas produktu bāzes, sašķidrinātās naftas gāzes termināļi, minerālmēslu uzglabāšanas objekti, hidroelektrostacijas un tranzītam nozīmīgas dzelzceļa stacijas.
B kategorijā ir 39 objekti, piemēram, naftas produktu termināļi, naftas produktu bāzes, termoelektrostacijas, dažādas ražotnes. Savukārt C kategorijā ir 385 objekti, piemēram, degvielas uzpildes stacijas un dažādas ražotnes.
Aptauja
Vai vajadzēja parakstīt Latvijas un Krievijas robežlīgumu, atdodot Abreni?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu