Ceturtdienas pēcpusdienā un vakarā Latvijā, izņemot Kurzemi, iespējams postošs pērkona negaiss, brīdina sinoptiķi.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no plkst. 12 līdz naktij. Prognozētas ļoti stipras lietusgāzes, vētra un krusa, vietām iespējama lielgraudu krusa.
Eiropas Eksperimentālais vētru prognozēšanas centrs norāda, ka viens no lielākajiem riskiem būs virpuļviesuļi jeb tornādo. Pats augstākais stihijas risks prognozēts Zemgales austrumu pusē, Sēlijā un Vidzemē. Negaisa mākoņi pārvietosies no dienvidiem uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem.
Diena būs pārsvarā apmākusies, valsts austrumos debesis brīžiem skaidrosies. Lietus gaidāms arī bez pērkona negaisa, daudzviet līs stipri.
Ciklona ietekmē nedaudz pastiprināsies ziemeļaustrumu vējš, Latgalē tas pāries dienvidaustrumu vējā. Vakarpusē Latviju šķērsos ciklona centrs, tādēļ pūtīs mainīga virziena vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļu vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā gaidāma no +10..+14 grādiem Kurzemē līdz +22..+27 grādiem Latgalē.
Rīgā gaidāms apmācies un lietains laiks, brīžiem līs stipri, iespējams spēcīgs pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļaustrumu vējš, vakarpusē — mainīga virziena vējš. Maksimālā gaisa temperatūra +18 grādi.
Arī galvaspilsētā negaisa laikā pastāv krusas, vētras un tornādo risks, tomēr augstāks risks būs austrumos no Rīgas.
No dienvidiem tuvojas aktīvs ciklons. Atmosfēras spiediens pazeminās, no rīta tas ir 1015-1018 hektopaskāli jūras līmenī.
Rīgas pašvaldība aicina izvairīties no parku apmeklēšanas
Ņemot vērā sinoptiķu prognozes par ceturtdien gaidāmo negaisu, Rīgas pašvaldība mudina iedzīvotājus neapmeklēt parkus un atpūtas zonas, informēja pašvaldībā.
Saskaņā ar meteorologu prognozēm Rīgā ceturtdien gaidāms bīstams pērkona negaiss un iespējama lielgraudu krusa. Lai sargātu sevi un tuviniekus, kā arī netraucētu glābējiem negaisa seku likvidēšanā, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus bez īpašas vajadzības neuzturēties ārpus telpām un īpaši atturēties no galvaspilsētas parku, kapsētu, atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukumu apmeklēšanas, jo var lūzt gan koki, gan to zari.
Negaisa seku likvidēšanu kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu veiks arī pašvaldības dienestu pārstāvji, atbrīvojot parku celiņus un citas teritorijas no kritušajiem kokiem, kā arī labojot bojājumus sabiedriskā transporta kontakttīkliem un veicot citas nepieciešamās darbības, piemēram, monitorējot ūdens līmeņa svārstības.
Ja laika apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112.
Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privātīpašumā esoša zemesgabala, pirms tā novākšanas obligāti ir jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam, informējot par faktu arī Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentu.
Ja koks vai liels zars ir nokritis daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmā, sabiedriskās ēkas tuvumā vai konkrētās teritorijas pagalmā, tad iedzīvotājiem ir jāvēršas pie ēkas vai zemesgabala apsaimniekotāja. Savukārt zemesgabala vai ēkas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam pēc tam jāvēršas Pilsētas attīstības departamentā.
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