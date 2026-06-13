Realitātes seriāla "Ģimene burkā" zvaigznēm – Karalkinu saimei – beidzot pienācis ilgi gaidītais brīdis. Viņi ir ceļā uz saulaino Itāliju, tomēr nokļūšana līdz kārotajam galamērķim izvēršas par īstu emociju un izaicinājumu karuseli. Ceļojums kļūst par pārbaudījumu gan vecākiem, gan bērnam, jo pirmais lidojums mazās meitas dzīvē sagādā neviltotu sajūsmu un vēlmi debesīs ieraudzīt ko pārdabisku.
Iekārtojušies lidmašīnas sēdekļos, Karalkini dodas Boloņas virzienā. Tā kā mazajai Vikai šis ir pirmais lidojums, viņa nespēj valdīt emocijas pirms pacelšanās un netic, ka laineris spēj pārvietoties tik grandiozā ātrumā. Mamma Vendija ir gandarīta, ka piepildās meitenes lielākā vēlēšanās: "Super! Ak, Dievs! Paskat, viņai īsā laikā ir tik daudz sapņi piepildīti – tas ir tik forši!"
Pirms paša starta Vendija cenšas atvasei izskaidrot tehnisko procesu – lidmašīnas ieskriešanos pa joslu un pacelšanos pretī Itālijas saulei. Tomēr, kamēr pieaugušie sapņo par silto dienvidu klimatu, Vikai ir pilnīgi citi mērķi. Viņa cer ieraudzīt ko reliģisku: "Es skatīšos uz Dieviņu! Es gribu redzēt Dieviņu! Man vajag redzēt Dieviņu!"
Māte mēģina paskaidrot, ka skats aiz loga būs ierobežots, jo lidmašīna atradīsies virs mākoņu segas. Lai gan vecmāmiņa kādreiz stāstījusi ko citu, Vendija uzskata, ka šādas tikšanās notiek tikai garīgi. Šī saruna liek mātei aizdomāties par dziļākām tēmām, un viņa mierina meitu: "Viņš ir tik ļoti liels un iespaidīgs, ka patiesībā vienkārši ar cilvēka acīm ir neredzams, jo viņš ir visur!"
Pēc diviem pārlidojumiem ģimene veiksmīgi sasniedz Toskānu. Vendija priecājas: "Esam ieradušies Itālijā! Boloņa, gaidi mūs!" Piedzīvojumi turpinās uz ceļa, kur Pāvels sēžas pie īrētās automašīnas stūres. Orientēšanās svešā vidē sagādā grūtības, ko pastiprina Vendijas novēlotās norādes. Vīrietis neslēpj stresu: "Pirmo reizi es esmu tajā pilsētā un uzreiz pie stūres, kur es vispār nezinu ne ceļus, neko."
Sieva cenšas situāciju glābt ar mierinājumu un izsaka pateicību vīram par veiksmīgo braukšanu. Ceļā gan gadās kāds smieklīgs pārpratums ar naktsmītnes nosaukumu, par ko Vendija vēlāk smejas: "Jā, es ieraudzīju uzrakstu "Maxim" un, nu, tā kā, "Maxima" veikali! Beigās izrāvās, ka tā ir mūsu viesnīca!" Karalkini iekārtojas savos apartamentos, kas izrādās divstāvīgi un ar divām guļvietām. Vendija ir apmierināta ar izkārtojumu, jo tas sniedz vecākiem privātumu, kamēr bērns guļ lejā. Viņa jokojot kaļ plānus: "Sīko atstāsim pirmajā stāvā, paši bliezīsim tusiņā! Lai viņa te guļ!"
Vika gan nav pilnīgā sajūsmā par savu vietu pirmajā stāvā, jo pati gribēja dzīvot augšā. Tomēr garā ceļa dēļ visus pārņem spēku izsīkums, un Vendija uzsver laika joslu starpības ietekmi: "Pie mums Latvijā šobrīd ir stunda vairāk. Viktorija šajā laikā jau sen trešo miegu guļ. Arī man jau sen ir galva mājās uz spilvena, tāpēc viss pārlidojums un šis te vēlais vakars – ļoti liels nogurums. Jāiet gulēt!"
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